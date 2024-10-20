港超聯︱理文破北區　艾華頓炮製三入球　「沒其餘10人也贏不到」

理文翼鋒艾華頓再成為球隊功臣，周日（20日）直接或間或製造三個入球，助理文4：1擊敗均業北區。這位港將今季五次在聯賽上陣，每場均有進帳。



今月初換帥的理文上場聯賽不敵東方，開季至今已錄兩敗，球隊今場派杜度擔正，是這位入籍中堅8個月來首度於正式賽事上陣；復出的黃威、新援夏馬特與金旻奎都在後備席，而翼鋒羅沙、中堅馬天尼斯因傷均不入大軍名單。

保利臣窄位勁射入網。（袁志浩攝）

上半場理文攻勢幾乎一面倒，15分鐘艾華頓開出角球，黃俊皓搶點頂後，尾柱的張憙延來不及反應衝前；之後杜度接應角球頭槌攻門就柱邊出界。直至39分鐘，保利臣接應艾華頓傳送，右路力壓葉卓文窄位勁抽網頂成1：0。

不過僅3分鐘後，北區把握一次角球機會，古杜拉頭槌二傳入中路，舒拉普近門撞射中楣，皮球彈落守門員陳嘉豪身上改變方向再中內柱彈入網，陳嘉豪嘗試把皮球撈出，但經VAR覆核後確認入球有效，北區追成1：1。

艾華頓今季5場港超都有進帳。（袁志浩攝）

換邊後戰況陷入僵局，理文直至76分鐘憑艾華頓禁區頂右腳勁射破網再度領先，這位港將6分鐘後右路急勁傳中，逼得葉卓文擺烏龍，加上安尼亞補時階段錦上添花，理文贏4：1，反壓傑志升上聯賽榜第四位，同日2：1擊敗冠忠南區的升班馬九龍城，則進佔第三位。

理文暫代教練朱兆基。（袁志浩攝）

艾華頓再成理文贏波英雄 今季5場港超皆有進帳

艾華頓今場直接或間接製造三個入球，讓理文再度領先的一球尤其重要。這位翼鋒今季港超正選上陣5次，5場都取得入球，對標準流浪一役更是由他奠勝。

中場胡晉銘表示，球隊沒完全依賴一至兩位球員，因在進攻上有分配控球權、讓每人有更多時間控球在腳。暫代主教練朱兆基就稱：「無可否認艾華頓是主力，他背上的包袱比其他人重、影響力也大，他不斷製造機會，場上亦有變化，不會只自己推進，上半場傳中許多次。我相信沒有其他10位球員也贏不到，大家都是望向同一目標。」

杜度對上一次在港超披甲，已是今年2月24日，但他今仗踢足全場。（袁志浩攝）

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朱兆基又透露，今仗戰至65分鐘被調走的李毅凱剛病癒，令杜度大半年來再披甲便需踢足90分鐘，情況如將士用命，「李毅凱上周發高燒，病了一星期，差點入醫院。他今季可能踢得有點不集中、綁手綁腳，但每個球員、每支球隊都有高有低，我們都肯付出、犧牲。」

胡晉銘對落選港隊名單不感意外。（袁志浩攝）

對於李毅凱跟胡晉銘在剛過去國際賽期都沒有入選港足大軍，朱兆基認為證明港隊選人公平合理，因應球員表現與狀態去揀，「但選杜度，我也不懂怎樣解釋。」至於胡晉銘就指，曾向韋斯活表示自己有輕傷，因此對落選不意外，未來會再爭取入圍。

至於理文聘請新主教練一事，朱兆基表示班主李文恩仍未有定案，「我只能做好份內事，無論如何我也是教練團成員，都希望幫住先，與球員互相幫忙。」