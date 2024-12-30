2024回顧．香港足球︱01體育第一屆金猴獎　陳肇鈞封王美斯奪大獎

為回顧本地波的2024年，《01體育》舉辦小圈子選舉兼頒獎典禮——第一屆（足金）金猴獎。這個獎項受前輩曾偉忠及蔡育瑜所啟發，希望將此港足經典流傳下去。



最搶口獎 得獎者：韋斯活



雖然這位港足新帥上任僅4個月，但已經足夠讓評審留下深刻印象。從諷刺前主帥安達臣「輸了很多場仍獲讚成功」、作客列支敦士登落敗後指批評者「唔識波」、揶揄列支敦士登球員如贏世界盃一樣慶祝、在香港隊球迷前自嘲「Westwood out」，無不予人自信滿滿的感覺。

韋斯活自10月起親自帶隊出戰，共取得6勝1負，錄得國際A級賽6連勝走勢，並率港隊在東亞足球錦標賽外圍賽晉級，打入明年7月於韓國舉辦的決賽周，屆時將與中國、日本及韓國一決高下，期待到時他的發言。

港足主教練韋斯活。（資料圖片）

重新出發爭氣獎 得獎者：理文



從獎項名稱可以看得出，理文獲獎毫無懸念。這支港超球隊上季以不敗姿態首度贏得港超冠軍，但新球季成績下滑，與原主教練曾昭達分道揚鑣。

此後，暫代帥位的朱兆基或新帥賀蘭特，也無法帶領球隊於亞洲足協亞冠盃次級聯賽取勝，最終以5和1負的成績出局；本地賽方面，聯賽暫時排第3，但總算打入了高級組銀牌決賽，1月底就要與東方爭冠。2025年，理文名符其實要「重新出發，爭氣！」

理文贏得上屆港超冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

終身成就獎 得獎者：黃洋



年屆41歲的黃洋今年初無緣亞洲盃港足大軍名單後，已率先告別代表隊生涯；直至上季完結，他正式宣布高掛球靴。這位獲球迷與隊友尊稱為「大哥」的球員，累計為港足披甲71場，並在香港只曾效力過傑志一間球會，合共上陣超過300場。

雖然黃洋已返回家鄉上海與家人幸福地生活，但今夏仍返港代表傑志對西甲馬德里體育會踢表演賽，即使只上陣短短19分鐘，他賽前仍努力備戰，目標是對自己、對球迷有交代，專業精神值得每位香港球員學習。

最佳男主角 得獎者：陳肇鈞



2024年是港隊年，年初的亞洲盃決賽周讓香港球員、球迷、傳媒都經歷了很多個第一次。

今屆獎項屬港足中場陳肇鈞、前鋒安永佳與前港足主帥安達臣之爭。安永佳入選純屬靚仔，而安達臣則以逼搶踢法讓港隊在亞洲盃不落下風，甚至面對勁敵伊朗僅輸0：1、表現獲得讚賞，但這位主帥5月底突然離任，皆因得到「難以拒絕的邀請」，北上內地球會雲南玉昆執教，在人走茶涼、現實至極的本地球圈，自然無法當選。

港足在安達臣帶領下相隔56年再出戰亞洲盃決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

而陳肇鈞在亞洲盃首仗對阿聯酋時建功，除了是港隊今屆賽事唯一一球，也是亞洲盃史上第1000個入球，其標誌性慶祝動作更在社交媒體「洗版」，加上陳肇鈞在去季港超聯頻頻攻入奠勝球，成為應屆四料香港足球先生。

直至年尾港隊最後一場國際賽，這位中場亦個人梅開二度，助港隊5：0大破關島，殺入東亞錦決賽周，得獎實至名歸。

亞洲盃：陳肇鈞入球後擺出招牌慶祝動作。（資料圖片／袁志浩攝）

《01體育》親自向陳肇鈞頒獎，這位港將為擊敗安達臣與安永佳而感到榮幸，「希望他們繼續努力，下年拿第二屆的獎項，但安達臣應該比較困難了。」

陳肇鈞在致詞中感謝多位幫忙自己的人，包括大埔主教練李志堅，「並非是感謝他在場上的指示，而是他知道我喜歡喝咖啡，經常煮咖啡給我。」他之後向兩位大埔隊友致謝，分別是近半季每早準時駕車接送自己到球場的林樂賢，與被他稱為「大埔球王」的馮冠鳴。

陳肇鈞打趣道：「看到他（馮冠鳴）如此資質仍能在球圈生存，給我希望去成為更好的球員。」這位愛狗之人最後感謝的是家中毛孩「比比」，「感謝牠在我最低迷、最寂寞時陪伴我，每早都會吠、叫醒我去練習。」

陳肇鈞當選《01體育》第一屆金猴獎最佳男主角。（陳智康攝）

兩年前陳肇鈞試過無班落，他在一直在批評聲中成長，才換來豐收的一年，正如他在亞洲盃入球後的慶祝動作所表達的信念一樣，唯一可以殺死你的人就是自己。

「很多運動員也不知道，自己多年來累積了什麼經歷。其實只要繼續相信自己、堅持做人理念，不要因小事便放棄、埋怨，捱得過的話，上天總會想方法回報你。」

「希望我的故事，可以一直流傳下去，鼓勵到其他人。」

陳肇鈞在東亞錦外圍賽決賽建功，舉起4隻手指慶祝，提醒球迷他是應屆四料香港足球先生。（資料圖片／袁志浩攝）

最佳票房 得獎者：美斯



香港今年舉辦過名宿賽與賀歲盃，但寶刀未老的李華度、有傳於球迷簽名會拍枱離場的費高等，也不及一個美斯。這位阿根廷球王隨美職球隊國際邁亞密訪港，比賽全程坐後備，沒有更換球衣也沒有熱身，令本地球迷大失所望，事件最終延伸至政治層面，成為今年香港最「矚目」的年度足球盛事。

有傳這場表演賽票房高達超過1億港元，但最終在輿論壓力下，主辦機構Tatler Asia向球迷「回水」五成。《01體育》「票房」也受惠於美斯，其相關新聞共帶來《01體育》高瀏覽量，因而成為最佳票房得主。