港超聯︱大埔陳肇鈞失正選　逼和東方延續不敗走勢：已用盡人腳

撰文：袁志浩
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東方與大埔今季港超依然保持不敗，大埔賽前更已跨季連續19場聯賽未嘗敗績，雙方暫分別排聯賽榜首、次席，吸引1462名球迷入場。
兩隊終打成1：1平手，延續不敗走勢，但東方主帥盧比度相信，在今季聯賽改踢三循環共24場比賽下，各隊定必會錄得敗仗。

大埔主力陳肇鈞今季首度於聯賽不入正選陣容，20歲小將李樂謙則第一次擔正；但這位左翼與鄭子森上半場合作火花有限，伊高沙托尼改踢攻中效果亦一般，羅振庭跟柏連尼搶不到中場優勢。

大埔加比爾（左）侵犯東方巴科爾。（袁志浩攝）

東方5分鐘一次角球攻勢，高素巴那夫頭槌攻門與丹尼爾近射，均被謝家榮擋走；但4分鐘後馬高斯左路傳中，巴科爾成功壓住守衛撞入助球隊領先。

客隊將節奏放慢，21分鐘盧卡斯左路拗腰回後，伊高第一時間起腳遭葉鴻輝救到，之後李家豪右路扣大位施左腳勁射，同樣無法考驗葉鴻輝。完半場前兩隊各錯失一次黃金機會，吳宇曦把握加比爾漏頂單刀射得太正；加比爾稍後小禁區內無人看管飛頂又高出。

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換邊後大埔「對症下藥」以陳肇鈞與尼高拉斯入替，56分鐘即由馬卡雷拿接應左路傳中頂反方向破網，追成1：1。東方之後換入拿亞改打三中堅陣式，重拾主導權，77分鐘費利蒲薩乖巧燙射遠柱僅僅出界。補時階段大埔有中堅加比爾領第二黃被逐，但仍守住和局。兩隊延續不敗身，東方以17分排榜首，大埔落後3分緊隨其後。

馬卡雷拿（右）為大埔追平。（袁志浩攝）

大埔主帥李志堅接受賽果，「現在仍是季初，贏不用太早高興，輸也非天跌下來，但在落後下能夠追回來，算是不錯。」他解釋先收起陳肇鈞是戰術需要，「我熟悉球員，知道什麼時候（派他們上陣）更能幫助球隊。但我們已用盡（人腳）了，看看對手換出來都是有能力的前鋒，我們的是另一回事。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

至於東方主教練盧比度也認同戰果合理，並對雙方維持不敗不置可否，「今季踢三循環，沒有球隊會不敗的，這方面我不錯擔心，我們跟所有球隊都會輸波。」他認為今季有四支球隊均有力爭逐聯賽錦標，「傑志是第一位，之後是大埔跟理文，希望我們也有份吧。」

東方主帥盧比度。（袁志浩攝）
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