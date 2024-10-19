港超聯︱大埔挫傑志跨季19場不敗　盧卡斯奠勝親解修身之謎

港超聯地區球隊大埔再展主場威力，周六（19日）擊敗老牌球會傑志，跨季聯賽長達19場比賽不敗。



賽前大埔與傑志今季仍保持不敗，前者更是自2019年起，四度於主場迎戰「藍鳥」錄兩勝兩和，這支區隊今繼續由巴西外援撐起；而傑志則有新中堅鄧達思擔正，剛過去國際賽期兩仗均為港足上陣的費蘭度則坐後備。

韋頓上半場兩度錯失入球機會。（袁志浩攝）

上半場戰況膠着，兩軍真正具威脅埋門有限，21分鐘祖連奴直線妙傳韋頓入楔，這位中鋒利用速度放甩加比爾，但單刀起腳柱邊出界。4分鐘後韋頓禁區頂以假動作騙過守衛轉身，左腳勁射中楣而出。

傑志新援鄧達思被換走。（袁志浩攝）

換邊後輪到大埔佔主導，61分鐘尼高拉斯左路傳中，傑志門將泰利出迎犯錯，但尾柱的伊高面對空門竟射高；「藍鳥」球迷則對泰利表達不滿，一度高呼後備守門員王振鵬跟前球員保羅的名字。

傑志新援鄧達斯之後一度受傷，接受治理後向場邊表示自己可繼續比賽，但疑因溝通問題於照樣被調走，結果球隊稍後便失守。73分鐘盧卡斯接應罰球長傳，力壓顏卓彬轉身，再快鐘樂安一步射入成1：0。

盧卡斯射入全場唯一入球。（袁志浩攝）

傑志尾段仍堅持以中路配合撕破大埔防線，但往往敵不過對方「銅牆鐵壁」。結果大埔小勝1：0，升上港超第二位，聯賽跨季已19場不敗；傑志則被破今季不敗身，暫排季席。

大埔擊敗傑志。（袁志浩攝）

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雖然今季已先後擊敗爭標勁敵理文跟傑志，但由於聯賽改踢三循環、今季尚餘19場比賽，大埔領隊兼副主席葉志雄，與主教練李志堅都不敢鬆懈。

葉志雄僅稱：「希望第時比賽公平啲，大家開心啲。」但沒有解釋此話何解，他讚揚球員非常努力，表示「今晚會帶（請）食飯」。

李志堅就表示，足球世界沒有長勝將軍，只希望球員繼續努力，對於近季主場對傑志均不敗，他稱傑志是港超「領頭羊」，成為各隊「目標」亦相當合理，「球員會很專注去踢，但其實我們每場（爭勝心）都一樣。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

奠勝的盧卡斯已年屆34歲，他今年初回歸港超，身型有所消減，場上跑動亦更多。「過往在傑志或東方，球隊是主攻，我只需站在禁區內，很容易就入波，所以沒太在意我的身型。可是之後我轉到巴西、馬來西亞落班，那裏的足球更難踢，我必須要保持身型；加上年紀大了，要跟年輕球員爭波就要付出100%。」

他認為大埔運動場氣氛極佳，任何球隊要作客取分都有難度，又直言傑志規模大、基地設施比其他球會多，擊敗這支勁旅有助增強球員信心，希望季尾會有錦標落袋。