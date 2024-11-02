港超聯︱理文鬥傑志兩爆衝突　當事人一抱泯恩仇　新帥料月底上任

理文與傑志為近年港超爭冠大熱，雙方近兩季聯賽交手，理文取3勝1和，兩軍今日重遇，尾段更爆發衝突，結果踢成1：1。

而早前換帥的理文也透露更多關於新主教練的背景，更表示已跟對方簽約一年半，預計新帥於今月底可以正式上任。



傑志續派上仗表現不俗的韓將裵栽釪打右閘，前線缺少迪美路夫與韋頓兩大中鋒，以祖連奴取替；理文亦「兵行險着」，由年僅18歲的周子謙任中堅，收起李毅凱跟馬天尼斯，另一人選金旻奎則鎮守右路。

安尼亞勁射破網。（袁志浩攝）

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開賽僅6分鐘，胡晉銘跟陳俊樂一次碰撞，令安尼亞因投訴過激領黃，陳俊樂就受傷被潘沛軒入替。11分鐘，立花稜也左路落底傳中，安尼亞門前混戰中數度起腳均被封阻，最終自己手球收場，這位中鋒之後再接應艾華頓傳送，第一時間「掃把腳」熨射柱邊出界。

直至35分鐘，羅沙中路殺出重圍，妙傳安尼亞左路窄位勁射楣底波入網，理文其後再有艾華頓射中柱未能擴大優勢，補時階段被潘沛軒跟馬查度「撞牆」後射死角得手，半場追至1：1。

潘沛軒臨危受命。（袁志浩攝）

換邊後羅沙一度離門三碼射高，艾華頓84分鐘勁射被擋後再度中柱，令理文無法拋開比分。至尾段「藍鳥」主帥卡度素把皮球拿走、阻止理文快開界外球，跟周子謙口角引發雙方衝突；數分鐘後艾華頓被利亞倫侵犯，倒地時手部打中對方面部，再次讓兩隊球員上前理論，但VAR經覆檢後均認為兩次事件無需改判紅牌。結果兩隊再無紀錄，踢成1：1平手，各取一分。

卡度素拿走皮球阻止理文快開。（袁志浩攝）

周子謙賽後上前與卡度素交流，雙方「一抱泯恩仇」，並互相為事件致歉，他賽後跟隊友保利臣均坐在後備席上沉思良久，似乎仍未消化賽果，「我覺得可以贏，大家實力都高有攻有守，未試過這樣好激烈。」

理文周子謙賽後上前與傑志教練卡度素「一抱泯恩仇」。（袁志浩攝）

至於理文班主李文恩對球隊表現「八分滿意」，他透露球會已跟一位30多歲的新教練簽約一年半，但仍需處理工作證問題，並要待對方前東家處理好手頭上的工作，預計新帥可於11月下旬帶同副手正式上任。他表示新帥曾到港工作，主要執教經驗來自泰國，並長期留意香港足球發展。

理文班主李文恩。（袁志浩攝）

「我見過數個（主教練）人選，但因年紀偏大沒有考慮一位大牌、曾教英超的教練。我欣賞新教練的活力，他有上升空間，希望給球員一點衝擊，因之前有點死氣沉沉。」李文恩又稱，已跟新帥商量好明年一月冬季轉會窗的增兵預算，「增兵可遇不可求，會增兵，但絕不會更換太多。」