英足總盃｜曼聯二號門將兩救十二碼挫阿仙奴　一個月內罪人變功臣

低潮或嘲笑，或許只是黎明來臨前的黑暗——相信曼聯二號門將比恩迪亞（Altay Bayindir）很清楚這一點。

足總盃第3圈，曼聯少踢一人下憑互射十二碼擊敗阿仙奴晉級，比恩迪亞今仗挺身而出作多次關鍵撲救，成為「紅魔鬼」贏波英雄，賽後更獲選為今場最佳球員。事實上，早前熱刺球星孫興慜在聯賽盃角球直入淘汰曼聯，比恩迪亞便是該場落敗「罪人」——但嘲笑聲沒有打倒他。



比恩迪亞以一場精彩表現證明自己。（路透社）

今仗曼聯作客，主隊阿仙奴上半場整體形勢佔優，「紅魔鬼」下半場初段憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）破門領先，惟達洛治（Diogo Dalot）61分鐘兩黃一紅被逐，曼聯少踢一人並陷入捱打局面。

26歲的比恩迪亞是曼聯二號門將，今季僅在聯賽盃披甲3次，在土耳其國家隊也是後備，去年歐國盃只得1次上陣機會，連歐國聯也坐足6場冷板。今仗面對阿仙奴，早段比恩迪亞也顯得「騰雞」，長傳多次斬出界，或是受壓時向中路傳球予對手，全場44次傳球只成功12次，成功率27%。

應屆歐國盃唯一一次出場失三球，比恩迪亞在國家隊也只是擔任後備。（Getty Images）

曼聯在63分鐘失守的一球，比恩迪亞也有一定責任，當時他出迎打手槌，皮球卻直上直落，造成防線混亂，之後被加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）起腳折射入網追和1：1。

然而把守大門方面，比恩迪亞今場卻表現神勇，多次將阿仙奴攻門擋走，6次成功救出的射門全部來自禁區內；72分鐘，他將馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）的十二碼撲出，助少踢一人的曼聯戰至加時，再在互射十二碼擋走夏維斯（Kai Havertz）射門，曼聯最終以5：3勝出，晉級第四圈。

比恩迪亞法定時間下半場撲出奧迪加特十二碼，將比賽拖入加時。（Getty Images）

賽後獲選全場最佳球員，比恩迪亞提到擔任後備門將的心境：「即使不出場也好，你要每分每秒都做好準備，作為曼聯球員更是如此。」他表示每天都努力訓練並保持耐性：「我只是想幫助這支偉大的球隊，想讓球會內每個人都快樂。」

12月20日在聯賽盃3：4不敵熱刺一役，比恩迪亞被孫興慜角球直入而成為輸波罪人，之後對般尼茅夫，即使門將換成正選的奧拿拿，對手仍多次嘗試角球直射，比恩迪亞的失手，一度讓曼聯成為笑柄。

早前孫興慜角球直入，把關的便是比恩迪亞。（Getty Images）

「作為足球員，你的生涯會有起伏、也會有特別時刻。」曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）今場賽後便大讚這名二號門將。「有時候，你的人生會在一周內徹底改變，比恩迪亞便是如此。聯賽盃對熱刺那場，我知道每個人都批評他的表現——但今天他是我們的英雄。」