英足總盃︱曼聯作客阿仙奴拉舒福特又無份 料冬窗必走 第一簽快到

英格蘭足總盃第三圈重頭戲阿仙奴對曼聯，近期持續被新帥阿莫林雪藏的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford），被發現未有隨隊出發往倫敦，相信這場盃賽再次無份出場。

近日盛傳AC米蘭積極斟介，不過借用拉舒福特突然成為不少球隊冬窗前線增兵的選項，巴塞隆拿、拿玻里、多蒙特均有意搶人，未知「福仔」花落誰家。相對而言，曼聯冬窗第一簽已有眉目，正是他們最需要新血的左閘球員。



拉舒福特近期持續被阿莫林棄用，料冬窗外借離隊。（路透社）

阿莫林上任後由正選突變棄將

阿莫林掌帥後，領軍英超頭兩仗對葉士域治和愛華頓，拉舒福特皆任正選，之後兩仗對阿仙奴和諾定咸森林均後備上陣約半小時。12月12日歐霸作客比拉辛，「福仔」復任正選踢了56分鐘。由此可見阿莫林在上任初期，並沒有棄用拉舒福特的意圖。

可是曼聯作客比拉辛3日後，英超曼市打吡作客曼城，拉舒福特突然不入大軍名單，之後聯賽盃8強對熱刺，再之後英超對狼隊和般尼茅夫也是如此，沒有傷病下連續4場不在大軍名單之中。直到上場對紐卡素，隊長般奴費南迪斯和中場烏加迪雙雙停賽，他才再次在名單中出現，卻全場「坐冷板」未獲上陣機會。上場作客利物浦的英超「雙紅會」，拉舒福特又一次不在大軍名單。

拉舒福特在曼聯對紐卡素的聯賽重返後備席，卻在場邊坐足90分鐘。（路透社）

未隨隊出發往倫敦 團隊積極尋求1月離隊

今個周末英格蘭上演足總盃賽事，英超賽事暫停，焦點一戰是曼聯周日晚作客阿仙奴，紅魔大軍周六下午乘搭火車前往倫敦，當中卻未見拉舒福特。「福仔」早前曾因病缺操，新帥阿莫林曾聲稱對方經已病癒，可再次入選足總盃大軍名單，不過這位周薪高達32.5萬英鎊的主將依然持續坐冷板，一直未再獲上陣機會。

假如今仗再次被棄用，將會是拉舒福特連續7場未在曼聯的比賽落場。見情況不妙，拉舒福特的團隊積極為他尋找今個1月的離隊方案，曼聯亦開綠燈讓拉舒福特的兄弟跟其他球會接洽，自從傳出這位曼聯最高薪前鋒可供外借，已有多支強隊表達興趣，被指「走得最近」的是AC米蘭，甚至出動拉舒福特的前隊友伊巴謙莫域幫口。

拉舒福特如今在曼聯已變成透明人。（Getty Images）

意甲三雄齊搶 巴塞多蒙特加入戰團

AC米蘭出動到伊巴，能否搶贏仍是未知數。拿玻里陣中皇牌基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）突然要求離隊，似乎日內轉投巴黎聖日耳門，拿玻里急欲借入拉舒福特取而代之，相信是眾多球隊之中，需求最大的一隊。

今季表現失色的另一意甲豪門祖雲達斯，也被指對「福仔」有意思，換言之單是意甲已經至少有三大強隊希望借入他。而西甲班霸巴塞隆拿長期被傳希望得到「福仔」，最新消息指，德甲的多蒙特巴也有意加入戰團。多蒙特上季中從曼聯借入查頓辛祖，辛祖「回家」後狀態回勇不少，有份幫助蜜蜂兵團晉身歐聯決賽。多蒙特食髓知味，今季冬窗再次向曼聯前鋒埋手，望借辛祖的成功例子，游說拉舒福特來投。

意大利足球記者羅曼奴稱，巴塞隆拿、AC米蘭、祖雲達斯和多蒙特今周全部已跟拉舒福特的陣營開會，並相信會有更多球會加入「戰團」。備受曼聯和阿莫林冷待的拉舒福特，在轉會市場頓成搶手貨，惟相信沒有一隊願意為他全額支付32.5萬英鎊周薪，料曼聯就算成功把他外借，仍需負擔他的大部分薪酬。他跟曼聯的合約至2028年夏天才屆滿。

曼聯青訓出身的拉舒福特，426次為曼聯一隊上陣，累積138個入球、63次助攻。英國《每日電訊報》及《每日郵報》日前報道這個27歲曼聯前鋒拒絕了3份來自沙特阿拉伯聯賽的邀請，據報沙特的球會願意開出比拉舒福特現時在曼聯更高的人工。消息指，拉舒福特希望留在具競爭力的球會及聯賽，力爭重返英格蘭國家隊。

拉舒福特60次為英格蘭大國腳披甲，上次已經是10個月前對巴西的友賽，他之後未能入選2024歐國盃大軍名單。他渴望獲得英格蘭新帥杜慈的信任，重新得到英格蘭代表隊的席位。

迪亞高利安勢成阿莫林在曼聯「第一簽」。

巴拉圭17歲守將勢成曼聯冬窗第一簽

正當拉舒福特距離離隊愈來愈近，曼聯或先迎來今個冬窗第一簽。曼聯在正選左閘梳爾長期受傷患困擾，另一左閘馬拉西亞同為傷多過踢，正宗左路守將只餘今季加盟的馬沙拉奧一人，因此是球隊最急於增兵的位置。

17歲的巴拉圭左閘迪亞高利安（Diego Leon）被指已前往英格蘭，預備為加盟曼聯進行體測。社交媒體流傳他起程離開南美的照片，英國廣播公司（BBC）報道指，消息人士確認此子正前往曼徹斯特。BBC同時指出，利安簽約後或即時借回目前效力的巴拉圭球會Cerro Porteno，至夏天才正式加盟曼聯。利安上周入選巴拉圭U20大軍，將出戰1月23日至2月16日舉行的南美U20錦標賽。

足球記者羅曼奴亦指出，利安今天會在曼徹斯特做體測及宣布成為曼聯新一員。 Cerro Porteno曾稱利安身價600萬英鎊另加附帶條款，羅曼奴則稱利安基本轉會費為400萬英鎊，另加100萬英鎊「容易」的附帶條款以及350萬英鎊「困難」的獎金條款。不過就算全數加起上來，也只不過是850萬英鎊，以近年曼聯的收購標準來說，可說是極之相宜。