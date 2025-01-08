轉會｜曼聯或出售「親生仔」馬恩奴　轉會政策改變不再有非賣品

曼聯驚傳或出售「親生仔」高比馬恩奴（Kobbie Mainoo），該19歲中場被指對球會開出的新合約不滿，而車路士已率先表露對他的興趣。

馬恩奴、另一球會青訓加拿祖（Alejandro Garnacho）和高價引入的前鋒凱倫，在坦赫格掌帥期間被視為曼聯三大非賣品，但在新老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）上場後政策有變，尤其在英超利潤和可持續發展規則限制下，有更大誘因出售「親生仔」，曼聯被指願意聽取對隊中所有球員的報價。



傳高比馬恩奴不滿曼聯開出新約，也不再被視為球會非賣品。（路透社）

曼聯改轉會政策 隊中不再有非賣品

坦赫格執教時提拔馬恩奴及加拿祖上一隊，並收購前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），這三人曾被視為曼聯重建基石，均是球會非賣品，曼聯會拒絕其他球會的一切報價。不過The Athletics及英國《衛報》、《每日郵報》分別報道，曼聯已改變心意，願意聽取包括上述三人在內、隊中所有球員的報價。

曼聯即使不會主動出售上述三個球員，但新班主拉傑夫認為球會在轉會市場出售球員的表現差勁，而且球會財務狀況又受制於英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），如欲高價增兵必須先出售陣中球員，因此他希望曼聯能改善賣人策略，陣中亦不再有所謂的非賣品。

坦赫格年代，馬恩奴、加拿祖和凱倫均是曼聯非賣品。（Getty Images）

賣自家青訓有原因

曼聯近年持續嚴重虧損，自拉傑夫上場後推出多項節流新措施，削減職員各種福利，連傳統的年度聖誕派對也取消。在轉會市場亦多次傳出因財困「縮水」，新帥阿莫林不會獲得巨額資金增兵，冬季轉會窗需先出售球員才能買人。

先賣後買不是問題，重點是到底曼聯可以賣走什麼球員？希望放走的安東尼、艾歷臣、卡斯米路大都有價無市，更令出售青訓球員的選項變得吸引。

近年開始出現賣「親生仔」趨勢，曼城放走高爾彭馬便是例子之一。（路透社）

傳統而言，青訓球員從小到大在球會成長，有能力升上一隊的往往成為球會「生招牌」，因此昔日大都不會輕易出售，然而這項傳統在PSRs出台後有變——由於出售自家青訓球員，能帶來100%的純利潤（pure profit），因此近年會看到曼城割愛出售高爾彭馬，車路士放走美臣蒙特，曼聯亦賣走球味十足的麥湯米尼，射術精湛的格連活特等例子。

盛傳基奧基尼斯也希望加盟曼聯，但「紅魔鬼」財政狀況為重大障礙。（路透社）

傳馬恩奴不滿新約 有機會轉投車路士

新帥阿莫林（Ruben Amorim）上任後，曼聯正在轉型，他希望通過冬季轉會窗來調整陣容成員也十分合理。一旦有足夠轉會資金，他便可嘗試羅致他在士砵亭的愛將、瑞典前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），以及昔日另一麾下大將、巴黎聖日耳門左閘紐奴文迪斯（Nuno Mendes）。

高比馬恩奴現時跟曼聯的合約在2023年2月簽署，當時他只有17歲，該季僅錄1次英超上陣，周薪只有2萬英鎊。合約在2027年夏天才屆滿，惟他上季開始逐漸成為曼聯主力並成為英格蘭大國腳，今季聯賽亦已出戰14場，因此曼聯已開始跟他洽談新約，務求加人工留人。

早前對紐卡素一役，阿莫林特意在早段換入馬恩奴，以增強中場控制力。（路透社）

《曼徹斯特晚報》報道，馬恩奴不滿球會開出的初步條件，《每日郵報》指他要求周薪20萬英鎊。與此同時，有傳車路士欲收購馬恩奴，此子跟曼聯續約不順利的傳聞，更讓轉會傳聞甚囂塵上。

各大豪門有意1月借用拉舒福特

至於曼聯另一「親生仔」拉舒福特，持續在新帥阿莫林麾下坐冷板的慘況下，盛傳1月會被外借到其他球隊，呼聲最高的是意大利豪門AC米蘭。天空體育報道，數間球會都對「福仔」有興趣，包括多蒙特、祖雲達斯及AC米蘭；The Athletics更指拉舒福特的經理人已飛往意大利，與AC米蘭商討外借事宜。

「福仔」坐擁全隊最高周薪32.5萬英鎊，近期一直被指是球隊清洗主要對象之一，他能否成功外借離隊，一大關鍵是曼聯是否願意承擔大部分人工，皆因包括AC米蘭在內有意借用他的球隊，均無意全額付出他的薪酬。