麥理浩徑行山｜第4段企嶺下至大老山　賞昂平大金鐘郊野公園風光

麥徑第四段是頗為艱辛的一段。此段由西沙路企嶺下出發，上馬鞍山後再落昂平，過茅坪後再上水牛山，最後經「萬里長城」到達終點基維爾營。但由於基維爾附近並無公共交通，因此遊人都會繼續步行部分第五段，到沙田坳道才離開。雖然第四段路程甚長，而且頗艱辛費力，但沿途有頗多樹蔭遮擋陽光，故在炎夏步行亦不會太辛苦。

長度：12.7公里 時間：5小時



標距柱：M069 - M094

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導賞點

於企嶺下西沙公路經郊野公園管理站，沿黃竹洋公路上行，約2公里路程。到達標距柱M073時轉入左邊的小徑進入樹林。此處的路標不顯眼，故很易錯過。沿小徑步行，經過標距柱M074後，便要左轉，沿小徑登上馬鞍山。登山初段並不太難，只有少量上行的路徑和梯級，但不久則變為主要是梯級的登山路徑。在這裡可以欣賞到西貢郊野公園的美麗風光。

麥理浩徑不到馬鞍山頂，只需越過山坳（M078），卻可以飽覽西貢和沙田的景色。在坳位繼續沿山路前行，不久便會看見大金鐘。它的外形尖削，山頂平坦，貌似「金鐘」，因而命名。經過標距柱M080後，是極平坦易行的路段，越過露營熱點昂平高原後便到達茅坪（M085）。茅坪有一休憩小亭，最適合作小休之用。

昂平高山草原（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

離開茅坪不久，會在約470米高的打瀉油坳繞過，接著沿稱為「萬里長城」的石道走，很快便到達第四段的終點基維爾營（M094）。 昂平的地勢平坦廣闊，從前農民曾在此開墾耕地，而現時已改為正式的營地。

由打瀉油坳起，沿水牛山南坡伸延至尖尾峰一段的路徑，全由大石塊平鋪而成，這段名為「水牛古道」，而遠足人土喜稱之為「萬里長城」。

交通資料

起點：

• 乘搭九巴99號（於港鐵烏溪沙或馬鞍山站上車）、99R號*（於港鐵大學站上車）、299X號（於港鐵沙田站上車）或專線小巴807B號（於港鐵大學站上車），於水浪窩站下車。

*只於星期日及公眾假期行駛



終點：乘搭的士回市區。



注意事項

在昂平前標距柱M081的交匯處，沿支路可經廢棄的礦場到馬鞍山市中心，需時約一小時。

經過昂平不久後（M083），有小徑經菠蘿輋返回到西貢市中心。在茅坪有兩條小徑，往東的一條經北港到西貢，往西的一條則越梅子林抵沙田；兩條路徑都只需一小時便可到達。不過，除了馬鞍山市中心的一段外，其餘路段主要由大石砌成，下雨時非常濕滑。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第四段：企嶺下＞大老山】

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