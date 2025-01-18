麥理浩徑行山｜第3段北潭凹至企嶺下　上牛耳石山雞公山講求體力

第三段的起點位於北潭路上的北潭凹，登牛耳石山至嶂上，再繞過雷打石後上399米高的雞公山，西沙路上的企嶺下為終點。此段要經過多個山頭，十分講求體力，然而到達嶂上和水浪窩這些補給站點時的氣氛卻熱鬧非常。



標距柱：M049-M068

點擊下圖看看麥理浩徑第三段特色風光！👇👇👇

+ 3

導賞點

於北潭凹攀上長長的梯級到牛耳石山，此段是繼西灣山之後的又一挑戰。達梯級頂時（M051），已完成了此段艱辛部分的一半。繼續前行不久，從岩頭上看到整齊的植林區，經過一段較平坦的石級，便到達位於M055的嶂上。在上小休，吃過美味的山水豆腐花後，便要踏上前往雞公山道路。

沿指示路牌前行500米，要留意左邊有一道支路，這才是麥徑的正確路徑，假如走100里長征，很多時到達此處已是晚上，因此除了留意分岔路外，也要帶備照明工具，沿山徑走上畫眉山，繞過雷打石後不久，便到達雞公山腳 （M062） 。

上雞公山路段初時頗陡料，而後段平坦。登山需要消耗很多體力，要留意步速和小休，以免拉傷，到達頂峰後，可以欣賞到一望無際的西貢景色，接著便下行到西沙路位於水浪窩的補給站，但要留意此段路程在下雨時會變得濕滑。

眺望牛耳石山（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

牛耳石山的外形以「牛頭」，而山峰兩側的石塊則酷似「牛耳」，因此稱為「牛耳石山」。

50、60年代，嶂上高原內有多條村落，更有學校。70年代後，村民搬離發展，現時只有一所小店還在經營。

交通資料

起點：

• 乘搭九巴94號（於西貢市中心上車）、96R號*（於港鐵鑽石山站上車）或專線小巴7號（於西貢市中心上車），在北潭凹下車。

*只於星期日及公眾假期行駛



終點：

乘搭九巴299X號至沙田或九巴99號至馬鞍山。



注意事項

在標距柱M059前行約500米的十字路口，在此可沿榕北走廊通往北潭涌，需時約一小時，而右邊的路徑則前往榕樹澳，路程亦是約一小時，經過當打石後，在標距柱M062處有小徑前往大網仔。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

+ 14

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第三段：北潭凹>企嶺下】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！