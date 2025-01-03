麥理浩徑行山｜第1段北潭涌至浪茄沙灘　路程頗長尾段賞萬宜水庫

第一段的起點位於北潭涌遊客中心附近，終點在浪茄沙灘前，途經萬宜水庫。此段路程頗長，而且大部份都是平坦的馬路或石屎路，不過在尾段可以一睹宏偉壯觀的萬宜水庫東壩（M018）和蔚為奇觀的破邊洲。



從東壩遠眺破邊洲。（顏銘輝攝）

有主人帶同愛犬行東壩。（顏銘輝攝）

標距柱：M001 - M020

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導賞點

於北潭涌停車場沿馬路出發，不久便會看到麥理浩徑起點的指示牌，每年有不少旅行隊和慈善比賽參加者都會浩浩蕩蕩在此起步，經歷整段100公里的長征。繼續沿微斜的馬路前進，約20分鐘後到達萬宜坳。沿右邊的石屎路前行，便開始踏入萬宜水庫段。前行約3公里後，會到達長760米的西壩。在防波堤旁可以見到「創興水上活動中心」。

沿萬宜路直走不久，蚺蛇尖的山頂略現眼前。經過花山後，到達東壩，便會看見水庫工程的紀念碑，還有香港東面的海域風光。上山前有很多遊人都喜歡在亭內休息，而部分賽事的補給站亦會設在此。到達第一段的終點時，遠望浪茄灣，很多第一次踏足此段的遊人都對香港有如此好風光而驚訝。

東壩（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

位於西貢東郊野公園內的萬宜水庫，於1971年開始動工，並在1979年完工，存水量達2億多立方米。東壩的圍堰壩上有7,000多塊重20噸的「工」形混凝土錨形石，作用是在減少颱風時被海浪沖擊。

萬宜水庫（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

萬宜水庫對開，在碧綠的海水中，有一個奇特的小島，名為破邊洲。破邊洲由火山岩組成，原本與西貢半島相連，但經歷千萬年來的海浪沖擊和侵蝕，海蝕洞拱橋最終亦倒塌，變成現今的地理特色。島上更形成了一些呈六角形、排列整齊的石柱。

交通資料

起點：

乘搭九巴94號（於西貢市中心上車）、96R號*（於港鐵鑽石山站上車）或專線小巴7號（於西貢市中心上車），於上窰站下車。

*只於星期日及公眾假期行駛



終點：

• 續走第二段；

• 或逆走至萬宜水庫東壩乘的士回西貢市中心。

• 或於萬宜水庫東壩乘搭專線小巴9A號回北潭涌#

#只於星期日及公眾假期15:20-19:00行駛



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：麥理浩徑第一段：北潭涌＞浪茄】

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