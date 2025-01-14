洛杉磯山火｜游泳名將賀爾匆忙逃生痛失10面獎牌　IOC雪中送炭

美國一代游泳名將賀爾（Gary Hall jnr）早前受到持續未熄的洛杉磯山火波及，不單痛失家園，生涯所贏得的10面奧運獎牌也在今次山火中燒燬，國際奧委會（IOC）為他在不幸消息中送上一點甜，會長巴赫確認會為賀爾補發一系列新獎牌。



賀爾20多年前是泳壇巨星。（Getty Images）

現年50歲的賀爾，在90年代末至千禧之初在泳壇佳績連連，擅長50和100米自由泳的他曾參加三屆奧運會，包括1996年阿特蘭大、2000年悉尼和2004年雅典，期間贏得10面奧運獎牌，當中包括5面金牌、3面銀牌和2面銅牌，另外也贏得過6面世界錦標賽獎牌（3金3銀）。

家住洛杉磯的賀爾，近日不幸成為山火的災民之一，他於火災中失去了家園和大部份財物，並在接受《悉尼晨鋒報》時談及逃生經過：「比任何末日電影還要恐怖1000倍，當時我在跟女兒講電話，但房子後方卻突然冒煙。」

賀爾（左）贏得過5面奧運金牌。（Getty Images）

洛杉磯山火災情嚴重。（Reuters）

慌忙逃生只來得及帶走狗和藥物

「火舌突然燃起，房子開始焚燒，還傳來爆炸聲，我才意識到自己沒什麼時間（逃走）。」他續指，街上許多人棄車逃生，「大家都在逃命，警察指示他們這麼做，我女友當時在濃煙中曾經被困車內。洛杉磯已經一片混亂了，當時我們被烈火包圍，餘燼一直落在我身上，我及時抱走了我的狗和幾件個人物件，每個人都自顧不暇。」

他接受《洛杉磯時報》訪問時稱，「逃生時我被火舌燒到，所以我帶走了我的狗和一些狗糧，就是那麼多。」他在其他訪問中稱，也帶走了治療糖尿病的胰島素。賀爾自問，「我能否逗留多30秒，或許可拿回獎牌？我不願冒這個風險。」

他說已失去了一切，包括相當有紀念價值的獎牌，「當時我有想起過我的獎牌，卻沒有時間去拿回他們。很多人想知道，獎牌是否都被燒掉了？是的，一切都燒毁了。但我沒有它們也可以生存，大概一切都是身外物吧，要重新展開生活要花一些時間，但我們又能怎樣呢？」

賀爾失去了大部份財物，但也僥倖能帶同小狗逃生。（Instagram）

IOC會長巴赫：會向賀爾補發獎牌

國際奧委會會長巴赫為賀爾帶來一個好消息，他在X發文稱：「我們跟洛杉磯市民完全團結在一起，非常欣賞消防員和保安部隊日以繼夜的工作。現在我們必須完全專注在對抗山火及保護人命和財產上。我們同時獲悉一個偉大的奧林匹克選手賀爾在今次火災中失去他的獎牌，IOC會為他送上複製品。」

家園被燒燬的消息一出，賀爾得到各界送暖和支持，讓一度沮喪的他振作起來，並在社交媒體發文稱：「獲得愛遠較擁有物件重要，我所擁有的世界珍寶已失去，家園亦已失去，業務也失去。非常欣賞來自社區內的支持。」賀爾一直在家中游泳池教授小朋友游泳，如今失去生計，迫使他作出改變：「大概是時候展開新一章吧。」

賀爾在作為現役泳手時意氣風發，2000年悉尼奧運，美國和澳洲競爭激烈，他曾豪言美國4X100米自由泳接力隊能將澳洲隊「像結他般掟爛」，惟最終美國以銀牌收場，但相隔多年早已不計前嫌，當年的澳洲隊成員Ian Thorpe也向他傳訊息慰問，他說：「這真的意義重大。」