紅磡小學辦親子山藝班　從行山實踐價值觀教育　他學堅毅你學放手

大自然是最好的教室，每次行山也是一堂課。

葛量洪校友會黃埔學校與山藝教練吳銨洋合作，舉辦親子山藝班，之後安排修畢課程的家長擔任義工，在小五軍訓營的遠足活動中，協助帶領學生行山。山藝知識之以外，小朋友從實踐中學會堅毅，而家長亦要學習放手，相信小朋友做得到。



在親子山藝班，教練教學生認識指南針。（顏銘輝攝）

在親子山藝班上，學生要學懂看地圖。（顏銘輝攝）

親子山藝班有兩堂戶外實習課。在第一堂，山藝教練吳銨洋先將小朋友及家長分開，分組學習地圖及指南針的應用。大人及小孩的學習進度不一，所需的教學方法亦不同，而且當家長與子女一起時，子女會依賴家長，家長亦會事事幫助子女，所以兩班人需要分開學習。在第二堂，親子就一起實習各種定向技巧。

家長學習地圖上的座標系統。（顏銘輝攝）

在親子山藝班，家長也很投入學習地圖及指南針的運用。（顏銘輝攝）

吳銨洋教授山藝課程超過20年，經驗豐富，教過大人，也教過小朋友，但兩者結合的親子班則是他的新嘗試。根據他的觀察，家長很多時過分照顧子女，他說：「父母與小朋友一起行山，見到媽媽會幫小朋友揹背囊，小朋友什麼不用揹。我們就要鼓勵小朋友去揹自己的裝備。」

吳銨洋教學生使用指南針。（顏銘輝攝）

吳銨洋講解利用手機應用程式求救。（顏銘輝攝）

吳銨洋認為家長應該要學識適時放手，他續說：「除了山藝的技巧外，更要教大人怎樣鼓勵小朋友做多一點，放心把東西交給小朋友做。我們發現小朋友是有能力達到課程的要求。舉例說，坐標可能對大人幾困難，但對小朋友又未至於，他們很快掌握到那套系統。所以有時候，只是我們大人覺得小朋友不行。」

葛量洪校友會黃埔學校校長袁慧敏（左）很支持吳銨洋的親子山藝班計劃。（顏銘輝攝）

葛量洪校友會黃埔學校（簡稱葛小）校長袁慧敏喜歡行山及跑步，過往有為學生提供行山活動及訓練，今年首次將目標包括家長，與吳銨洋合作推出親子山藝班計劃。她說：「經常說小朋友的精神壓力、讀書壓力值得關注，我們有時候會想，只做學生是否不夠，不如我們都將遠足帶來的好處給家長。我相信家庭好，學生好。」

她亦希望家長及子女可以共同經歷行山的旅程，她說：「家長陪他們行過這些路的時候，其實是最好的演繹，告訴他們人生的路就是這樣，有崎嶇及不平，但是你還要繼續行。行不同的路，會有不同的感覺。」

葛量洪校友會黃埔學校校長袁慧敏（紅衫）與學生合照。（顏銘輝攝）

袁慧敏注重學生多方面的成長，包括體能及心理質素。葛量洪校友會黃埔學校會安排小三學生參加自理營，學習日常生活技巧，而小四及小五學生就參加軍訓營，訓練紀律及團隊合作。在小五的為期5日的軍訓營中，有一日要全日遠足，而在今年的遠足活動中，部分讀完山藝課程的家長順利成章擔任義工，協助帶隊。

家長義工Danny與他的兒子。（顏銘輝攝）

家長義工吳女士與她的女兒雨澄。（顏銘輝攝）

吳女士是其中一位家長義工，她之前帶女兒雨澄一起參加親子山藝班。她說：「（山藝班）給我們很專業的訓練，學用指南針及地圖，其實這些屬於求生的技能。我女兒也有參加，還學懂怎樣去求救。過程當然是辛苦，但值得的。小朋友會成長，我們不會一直陪住他們，他們學了這些技能後，又可以去教他們的朋友，我覺得幾好的。」

在親子山藝班，學生要嘗試用地圖及指南針找出正確的前進方向。（顏銘輝攝）

在親子山藝班，學生在野外實地應用地圖、指南針的定位技巧。（顏銘輝攝）

袁慧敏表示，行山對學生有三大好處，她逐一解釋：「最基本一定是小朋友的身體，在心肺、肌力、耐力一定有（好處）。第二方面是學習，小朋友走出課室到大自然學習，可以用盡他們的感官，用眼去觀察，用耳去聽，行山可以聽到很多不同的聲音，蟲也好，鳥也好，風聲、葉聲也好。在嗅覺，他們有時候會嗅到香味，有時亦會嗅到牛糞的氣味，什麼氣味都好，全部都能夠刺激小朋友的感官，這些在課室內很難做到。」

她續說：「我們現在着重價值觀的教育，怎樣訓練小朋友去堅毅，或者想他們有一種刻苦的精神，可以熬過一些的挑戰、難關。有時候講道理是不足夠，他們不會明白的。我覺得在行山，通通都可以實踐出來。」

校長袁慧敏身體力行，與學生一起行山。（顏銘輝攝）