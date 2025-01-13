香港四徑大步走評論｜破300萬票房熱潮殺入政界　行山旅遊≠打卡

電影《香港四徑大步走（Four Trails）》的票房突破300萬，成為一時佳話。這套紀錄片衝出山界及跑界的圈子，吸引不少藝人及政壇中人入場觀看，大力推介，令香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）這件小眾盛事，登上大眾的舞台，讓外界認識香港山野之美。

《香港四徑大步走》的觀眾來自各界，希望這套紀錄片不只為大家帶來熱血的霎時感動，還有回甘的反思與啟發。從旅遊面向，怎樣將如此美好的風光與全球旅客安全地分享？從保育面向，怎樣合力保護這份上天賜予、前人努力留下來的大自然資源？從運動面向，怎樣支持本地的越野跑手、促進香港跑山社群及精英發展？



香港四徑大步走影評｜一場熱血華山論劍 電影沒有講的現在與未來

《香港四徑大步走》的宣傳海報。（電影公司Instagram）

記者見證《香港四徑大步走》的熱潮爆發。電影定於去年12月6日起限定放映，首批預售場次極少，每日約只有一場。記者搶不到戲票，極速爆滿，座位全紅，真的連第一排也能售罄。在電影公司第二、三次加場，那時好像總場數有十幾場，記者終於成功購票，買到一張第二行的戲票。只要有好電影，觀眾是不怕看到頸痛的，大家只擔心看不到。入到戲院，全院滿座，連第一排也坐滿人。

《香港四徑大步走》講述2021年四徑的故事。（預告截圖）

在11月底到12月，不知電影公司宣布加場了多少次，但幾乎開幾多場，就爆幾多場，那種群情洶湧令人吃驚。之後，電影公司宣布在今年1月2日正式公映，場次大增，才消化到觀眾的需求。這樣一套低成本製作的紀錄片，在12月28日突破100萬票房，至1月5日衝破200萬票房，僅一星期後，到1月12日達到300萬票房。

原本以為《香港四徑大步走》只是屬於跑山界的浪漫，乃小眾電影，想不到深受大眾歡迎。《香港四徑大步走》的成功在於有血有肉，真實記錄了一班跑手為這個瘋狂挑戰的激情、痛苦及付出，而且導演亦令觀眾身同感受，與這些跑手同喜同悲。

周潤發與好友入場觀看《香港四徑大步走》。（安樂影片Instagram）

周潤發入場觀看《香港四徑大步走》。（安樂影片Instagram）

吸引的故事，首先得到一班喜歡跑步及行山的藝人加持，推廣出去，包括蔡一智、鮑起靜、蘇浩才、盧巧音、梁釗峰，當然還有周潤發。「發哥」周潤發看完電影後說：「套戲拍得很感動，很有鼓勵性。我也走遍四徑，但要一次過走完又實在太過……鼓舞性對吧！也是幾痛苦的。我覺得每個香港人都應該去看看，很感動。再加上香港山景實在太美，而且在這個故事，每一個人物都是好好的榜樣，值得我們去學習。」

葉劉淑儀入場觀看《香港四徑大步走》。（葉劉淑儀Facebook）

《香港四徑大步走》的熱潮逐步出圈，得到政界的關注。行政會議召集人葉劉淑儀看完後感受良多，欣賞跑手的上佳體能及堅強意志，並提到親友及支援團隊鼓勵的重要。她在社交網站上寫：「一眾參賽者各有故事，但他們有着共通點：懂得靈活應變、擁有極強意志，這些都香港市民獨有的精神和特質。」她建議政府可協助電影在Netflix等不同地方及串流平台播放，讓世界各地更多人認識香港之美。

羅淑佩入場觀看《香港四徑大步走》後，與四徑創辦人Andre Blumberg（左）及電影導演Robin Lee（右）合照。（羅淑佩Facebook）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周日下午入場觀看《香港四徑大步走》，看完後亦認同這套電影「不單是一部極級山徑跑步挑戰的紀錄片，更可能是上佳香港自然旅遊指南」。《香港四徑大步走》除了激起她重拾行山樂趣的衝動，亦令她去思考，如何去跟進及研究推廣的工作。她也知道，很多海外及內地遊客喜歡香港的行山徑，又會專程到香港參與賽事。

電影屬文化，跑山屬體育，香港的美麗郊野被視為旅遊資源，所以《香港四徑大步走》可說正中羅淑佩負責的範疇。

此外，據記者了解，有本地大學今個學期關於運動發展的科目，亦將觀看《香港四徑大步走》列為課程內容，並要求學生提交報告，作為評分功課。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

《香港四徑大步走》的成功，希望只是一個起點，喚起大眾及政府對山的關注。

的確，《香港四徑大步走》展現漂亮的香港山野環境，可以說好香港故事，有助發展行山旅遊、生態旅遊。然而，安全應該是行山最重要的考慮。

自疫情以來，每年都有約20人因行山而命喪山上，以去年為例，19人在山上身亡，其中3人為內地遊客。警務處東九龍總區亦透露郊外求助個案上升，當中涉及遊客的個案由2023年的29宗急升到2024年的56宗，原因包括輕信網上行山攻略、在危險地方拍照打卡。

記者元旦日到小紅書推介的行山熱點破邊洲觀景台視察，發現大量內地遊客到訪，很多人貪快貪方便行捷徑，要拉繩又要爬石，險象環生。有人想走到觀景台下更接近懸崖的位置打卡，被駐場導賞員喝止，若果沒有導賞員，遊客是否全走到那些危險位置？日前，就有一位內地婦人在東壩防波堤打卡跌倒受傷。

參與2021年四徑的跑手羅啟邦。（網上影片截圖）

香港的行山文化其實講求自律，郊野公園的行山徑已經收起所有垃圾桶，行山人士要帶走自己垃圾。在很多郊野險地，例如獅子山頂，政府不會重門深鎖，只會豎立危險警告牌，最多加個欄，不希望郊野有太多人工設施，亦寄望遊人自律及量力而為。在大部分郊野公園露營地點，也是自由開放，不會有人監督你做什麼，也是講求營友自律，面斥不雅。

政府在宣揚行山旅遊的同時，亦應該推廣以安全、尊重、自律為先的行山文化，先從本地行山客做起，從小教導市民以謙卑的態度面對大自然，如何與山相處，又鼓勵遊客入鄉隨俗，學習自己垃圾自己帶走、行山露營禮儀、衡量自身能力去決定路線。推廣風景美麗的地方很容易，亦很短視，建立一份屬於香港的行山文化、再推廣出去才是困難但彌足珍貴。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

香港的大自然資源十分寶貴，感謝前人努力保護，以郊野公園作保育。希望現在及未來的持分者也應謹記，郊野公園的第一大作用是保育，而非旅遊。如果為旅遊而犧牲保育，長遠下來「玩爛個場」，郊野公園亦會失去旅遊價值。

《香港四徑大步走》之所以吸引，部分在於美麗的郊野畫面，但更大的比重在於入面的跑手，人的故事永遠是最動人。我們要珍惜郊野環境，亦要珍惜這班香港跑山人。沒有他們的熱血，就沒有四徑，也沒有這套好戲。越野跑這項運動在香港基本上沒有得到什麼政府支援，因為跑山並非奧運或亞運項目。香港越野跑手大多有正職在身，抽工餘時間投入這項運動，極少部分全職跑手更真的「用愛發電」。

假若羅局長被《香港四徑大步走》裏的跑手感動，又有沒有想過為這些越野跑手做多一點？香港發展越野跑有先天優勢，其他城市的人操山可能先要坐車幾小時才到山腳，但香港是一座山城，落街行一會可能已到山邊，十分方便操山。過去亦證明，香港能夠培養出世界一流的越野跑手，例如黃浩聰曾在越野跑殿堂級比賽環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）不只一次跑入前10名。有這班人的存在，才成就四徑的傳奇。

有這班熱血跑手，才有四徑的傳奇。（網上影片截圖）

對於香港山野美景，政府的旅遊推廣不應只流於硬件推銷，一味叫人打卡，行山文化及社群也是不可或缺，三位為一體的。

重視安全、尊重、自律的行山文化可以更有效保護郊野環境、保障行山人士安全、提供更好的郊遊體驗。

香港的行山及跑山社群就是實踐及推廣這種文化的大使，以身作則，令遊客親自感受香港山野的風景及文化與別不同。

常言要說好香港故事，而說故事最動聽的，永遠是活生生的人。