烏蛟騰九擔租紅葉　落巴士行山10分鐘即到　即睇路線及交通方法

每年12月至1月是紅葉季節，烏蛟騰九擔租（或稱九担租）的巨型楓香亦會轉紅，成為近年的行山打卡熱點。九擔租的楓香林離烏蛟騰的馬路不遠，落巴士後行山10分鐘內便到，路程短又易行。如果覺得路程太短，可以加遊三椏村、荔枝窩、谷埔等村落，行足一日。

烏蛟騰的交通日常有專線小巴20R接駁大埔墟港鐵站，班次疏落，而周日及假期則有九巴275R來往大埔墟烏蛟騰及港鐵站，班次穩定，故建議行山人士選擇紅日前往烏蛟騰看紅葉。如果是4至5人結伴同遊，可以考慮搭的士入烏蛟騰，車費約150元。



烏蛟騰九擔租紅葉。（顏銘輝攝）

【1】為何選擇到烏蛟騰九擔租賞紅葉？

路程短、行得少、近車站。相比大棠紅葉，落車後還要行約1小時入去，烏蛟騰九擔租紅葉就近得多，落車後行山10分鐘內便到，而且幾乎全部平路。

烏蛟騰九擔租紅葉在12月至1月也吸引到不少遊人。（顏銘輝攝）

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【2】烏蛟騰九擔租楓香何時轉紅？

大約12月至1月，便到了紅葉季節。大家可以參考大欖郊野公園楓香林紅葉情報，如果大棠的「紅葉指數」達到「開始紅」及「紅」的階段，相信烏蛟騰九擔租楓香的楓香也轉紅了。

行至樹下，抬頭望，紅葉蔽天。（顏銘輝攝）

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【3】前往烏蛟騰的交通方法

烏蛟騰的交通較不便，日常交通只有專線小巴20R，而假期則有班次穩定及載客量較高的九巴275R，故建議行山人士紅日入烏蛟騰。如果是4至5人結伴同遊，可以考慮從大埔墟搭的士入烏蛟騰，車費約150元。

烏蛟騰日常交通：專線小巴20R

專線小巴20R每日來往大埔墟港鐵站及烏蛟騰，但班次疏落，約1小時一班車，如果是秋冬季的周末早上，行山人士可能大排長龍。

往烏蛟騰的專線小巴20R班次較疏落。（顏銘輝攝）

烏蛟騰假期交通：九巴275R

星期六是沒有275R，只有紅日（星期日及公眾假期）服務，每10至20分鐘一班車。275R來往大埔墟港鐵站及烏蛟騰，車程約45分鐘。

每逢紅日，會有九巴275R來往烏蛟騰及大埔墟港鐵站。（顏銘輝攝）

【4】落巴士後怎樣行到九擔租看紅葉？

在烏蛟騰，小巴總站與巴士總站的位置不同，巴士站較接近九擔租。落巴士後，行往印洲塘郊遊徑的涼亭，沿亭後的斜路落去，過橋後轉左，往三椏村的方向行。

沿村徑走，行至華景苑門前有分岔口，轉左可到公廁，右路則是往九擔租。在下一個分岔口，有個九擔租的路牌，跟住轉右走。沿溪流旁的行山徑行，可以留意溪澗，水中有錦鯉。

行多一會兒，見到左邊風光豁然開朗，屹立着數棵長滿紅葉的楓香，便到了目的地。離開石屎村徑，轉左行泥徑，入去便是九擔租的楓香林。從巴士站起計，不足1公里路，5至10分鐘就行到賞紅葉的地方。

【由烏蛟騰行去九擔租看紅葉的路線逐格睇】

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【5】落小巴後怎樣行到九擔租看紅葉？

小巴總站位於祠心路盡頭，離九擔租較遠。村路複雜，不建議入村，行山人士落車後可以沿祠心路走回去，出到烏蛟騰路的分岔口轉左，行至盡頭就是巴士總站，可以跟上文的路線入去看紅葉。

當地村民表示，九擔租這幾棵楓香已經種了約30年，如今長成為參天巨木，亦成為了行山打卡景點。（顏銘輝攝）

【6】賞九擔租紅葉要預留多少時間？

考慮等車及交通時間，來回等車及車程接近要2小時。九擔租紅葉的位置很集中，就是那幾棵，不用再走來走去，加上來回步程15至20分鐘，相信留在烏蛟騰1小時就夠拍照打卡。建議行山人士預留3小時，舉例說，上午11時到大埔墟等巴士，約下午2時就可回來。

烏蛟騰是一條寧靜的鄉村。（顏銘輝攝）

【7】想行遠一點有什麼選擇？

三椏村：享用鄉郊客家菜

三椏村離烏蛟騰約5公里，要行大約1小時15分。行山人士看完九擔租紅葉後，可以沿印洲塘郊遊徑續走，經過上苗田、下苗田、三椏涌行到三椏村。三椏村內有數間食肆茶座，但鄉郊士多通常只於周末及假期營業，閒日未必開門。

考慮來回程及用膳時間，若果前往三椏村，行程至少會長3小時。若加上出入烏蛟騰的交通時間，入三椏村行山要花費大半日時間，建議早上出發。

荔枝窩：了解客家村落文化

離開三椏村再行多2公里，約花30至45分鐘，就會行到荔枝窩。荔枝窩是一條超過300年歷史的客家村落，村屋依山勢排列，外設圍牆，近年被活化為郊遊景點，村內有食店，提供小食，但鄉郊士多未必會在閒日營業。

在周末及假期行到荔枝窩，行山人士可以選擇搭街渡出去。在星期六、星期日及公眾假期，在下午3時30分會有一班船前往馬料水碼頭，單程收費45元，要搭90分鐘。無論打算從荔枝窩行出來還是搭船走，都建議早上出發。

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