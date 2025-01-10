發現紅花嶺郊野公園遠足挑戰　免費杯墊換罄　一個日子決定有冇獎

紅花嶺郊野公園在2024年成立，漁護署舉行「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰，由去年11月2日開始，至今年2月28日。只要行山人士在這4個月內，於紅花嶺郊野公園內全部8個指定景點打卡，便可以獲得特色多用途杯墊及鈦金屬杯。就算打不完全部8個景點，能夠完成4至7個站點的行山人士，亦能獲得多用途杯墊。不過，山友群情洶湧，反應踴躍，多用途杯墊已經在1月初換罄，而鈦金屬杯亦只有少量存貨。



本文重點：1月8日或之前完成打卡，有杯墊；1月9日起完成打卡，沒有杯墊。

郊野公園宣布，多用途杯墊已經換完。（香港郊野公園Facebook）

郊野公園在1月8日晚上透過社交網站公布，「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的免費禮品多用途杯墊已經換完。由1月9日至2月28日，完成4至7個站點不會獲得禮品，而完成全部8個站點，則只會有鈦金屬杯。

多用途杯墊已經換完，鈦金屬杯還有少量。

郊野公園在社交網站表示，紅花嶺鈦金屬杯亦只餘下少量存貨，按完成8個站點的時間先後分發，數量有限，送完即止。如果有興趣免費獲得紅花嶺鈦金屬杯的行山人士，看來要盡快到紅花嶺郊野公園打卡了！

發現紅花嶺郊野公園遠足挑戰，行山人士可以在紅花嶺的8個站點打卡。（顏銘輝攝）

在1月8日或之前已經完成4至7個站點的山友，仍可獲得多用途杯墊；而在1月8日或之前完成8個站點的山友，仍可獲得多用途杯墊及鈦金屬杯各一個。相關山友會在4月收到領獎通知。

發現紅花嶺郊野公園遠足挑戰的原定獎品安排。

免費杯墊換罄後，最新的獎品安排。

很多山友都十分緊張，在社交網站查詢某月某日完成了，沒有收到通知，不知還有沒有獎品。郊野公園回覆山友：「我們會在4月前透過Whatsapp或Wechat通知領取獎品詳情，領取獎品安排亦會稍後於活動網站公布。我們已預留杯墊及鈦金屬杯給於2025年1月8日前完成8個站點的參加者。」

紅花嶺郊野公園內有8個打卡站點，行山人士可以掃瞄二維碼到網站，開啟定位系統去打卡。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰玩法可參閱文章：行山打卡免費獲得紀念獎品

有山友留言質疑，「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰在2月底結束，4月才通知領獎，之間有一個月時間，「咁前後有成個月計數有幾多個名額合資格得獎，咁求其上淘寶訂返咁多個杯同墊應該夠晒時間送落嚟啦」。

紅花嶺郊野公園｜記者實測一日完成打卡挑戰 最大困難靠同伴克服

記者在11月實測，一日內完成這個打卡挑戰。（顏銘輝攝）

亦有山友留言投訴，紅花嶺郊野公園內那8個打卡站點的電訊接收服務欠佳，難以打卡，有人稱「有啲位無網絡打唔卡呀」、「紅花嶺與紅花寨之間嗰度，打唔到」，亦有人表示「成條線我用咗兩個本地網絡，加一個漫遊網絡交替用先完成得到」。