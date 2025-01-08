直擊山難黑點馬鞍山彌天棧道　難度遠超行山郊遊　自備繩索保平安

馬鞍山的彌天棧道被外界形容為6星級難度路線，頻有山難發生，去年12月底有一位61歲女山友在彌天棧道下降一處陡坡時墮下身亡。記者相約山藝教練盧澤琛全走彌天棧道，發現路上有多個險位，其中有位置要向下攀爬一道約25米高、接近90度垂直的崖壁，盧澤琛即場設置自備的繩索，確保下降時安全。彌天棧道上的險位大多有前人留下的繩索，但盧澤琛指大部分繩索殘舊，有的穩固點更已變成枯樹，若完全倚賴這些舊繩，分分鐘墮入死亡陷阱。

盧澤琛認為，行山在香港的定義太廣泛，由行城門水塘的馬路以至彌天棧道也被視為行山，容易令山友混淆，輕視險線的難度。他解釋外國對攀山運動的分類很仔細，有攀行（Scrambling）的概念，指難度在遠足及攀石之間的路線。他表示香港有很多攀行的路線，普遍被山友稱為險線，包括大部分行澗、彌天棧道、青蝶石河。攀行要手腳並用，技術、裝備、體能皆比遠足高，路經險位時需要以繩索系統保障安全。



彌天棧道近象門一帶地勢險要。（顏銘輝攝）

馬鞍山東崖陡峭險要，懸崖高峻，絕壁千丈，崎嶇難走。赭淵、靈象脊、人在天涯、象門、象額等險地俱在馬鞍山東崖，而彌天棧道就是連接這些險地的橫山徑。彌天棧道北起馬尾脊，沿牛押山及馬鞍山東面的山腰橫走，南至象門後駁樹帶棧道，接麥理浩徑第4段。彌天棧道及樹帶棧道長約2公里，在海拔400米至550米上上落落。坊間的影片、文章都稱彌天棧道為6星級難度路線。

從彌天棧道向外望企嶺下海及西沙的景色。（顏銘輝攝）

彌天棧道｜山難黑點 近年屢次發生嚴重事故

彌天棧道一帶是山難黑點，救援也極困難。在2021年，有5名行山人在彌天棧道被困懸崖，其中一名女山友嘗試攀爬時從15米高處墮下；消防到場拯救，在搬運傷者時，更遇上小型山泥傾瀉，擊傷了3名消防員。在2023年，有男子在彌天棧道失足墮下十多米山坡，救援人員經過逾17小時拯救，直升機才能把傷者送院。在2024年，有61歲女山友在彌天棧道爬落一個近90度垂直的崖坡時，懷疑體力不支，捉不住繩索，墮下路面以下40米的樹林，傷重不治。

在彌天棧道，上落這類石坡是家常便飯。（顏銘輝攝）

在彌天棧道的附近地點，也有不少行山事故。在2023年，有男子在馬尾脊的溪澗滑倒受傷，救援人員花3個多小時才確認傷者位置；由於地勢險要加上天氣不穩，最後事主被困20小時後才由直升機救起送院。同樣在2023年，有男子往大洞坑行山，被發現倒斃在赭淵的峭壁下，懷疑失足墮下而亡。

山藝教練盧澤琛帶記者前往彌天棧道視察。（顏銘輝攝）

彌天棧道｜需要繩索保護 若失手或下墮數十米

記者相約戶外訓練機構「山樂」的山藝教練盧澤琛，全走彌天棧道，視察這條近年屢次發生嚴重山難的路線。盧澤琛還是一位冰雪攀登教練，而且是2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊隊長，攀山經驗豐富。為了應付彌天棧道，盧澤琛帶備了一條30米攀山繩、安全帶、扁帶及攀山扣。

盧澤琛利用自己帶來的攀山繩，設置繩索系統。（顏銘輝攝）

盧澤琛沿繩下降落去。（顏銘輝攝）

在彌天棧道上，最高危是一處要下降25米的崖坡，斜度接近90度垂直，部分大石凸出，從上而下看不到手腳位。下降時，需要不斷伸手探腳，摸索穩健的手腳位，身形較矮小或手腳不太靈活的人士，可能會遇上困難，進退兩難，不上也不下，消耗體力。

上半部高約15米，現場有多條殘舊的繩索。（顏銘輝攝）

盧澤琛防護隊友攀下來。（顏銘輝攝）

這個崖坡可以分為兩部分，上半部約15米高，下半部約10米高，中間有一處稍平的位置。因為山徑及平位狹小，若果在這個崖坡失手，可能不只下墮25米，而會跌到數十米下的樹林，有機會令人重傷甚至死亡。面對這個險位，盧澤琛開繩，以一棵粗壯的樹根為固定點，用山藝的繩索系統，確保下降時的安全。落到中間的平位後，再設置繩索，安全地攀落最後10米。

下半部約10米高，盧澤琛再用繩索系統防護。（顏銘輝攝）

彌天棧道｜自備繩索保障安全 現場繩索不可靠

彌天棧道還有多個險位，經常需要手腳並用，要在曝露的位置橫過石壁，要大步跨過石坑，要爬上或攀下手腳位較多的大石，要行過滿佈碎石的斜坡，要走過一些容易滑倒的乾草路。幸好視察當日天晴乾燥，否則石面濕滑的話，會更加難行及危險。在一些較簡單的險位，盧澤琛會用扁帶及攀山扣快速設置捉手位，方便借力越過。

彌天棧道要跨越一些曝露感較強的石壁，現場有一些前人留下的殘舊繩索，扶住石面比扶繩更穩陣。（顏銘輝攝）

路面滿佈碎石，每踩一步都有石滾下。（顏銘輝攝）

在彌天棧道的險位，大多有前人留下的繩索，但盧澤琛不敢使用，有需要時都是使用自己攜帶的裝備。他解釋：「大部分比較殘舊。第一，那些繩索大部分綁在樹上，有些樹木已經枯萎了，喪失了固定的功能。第二，那些繩索很多都日久失修，有些更加完全散開，根本用不着。」如果只靠拉住那些殘舊的繩索上落，萬一樹倒繩斷，就有機會發生山難。

有現場繩索以一棵枯萎的樹木為固定點。（顏銘輝攝）

盧澤琛利用扁帶及攀山扣設置了一個捉手位，方便隊友從石坑上來。現場有條殘舊的繩索，不建議使用。（顏銘輝攝）

通常利用那些殘舊繩索的行山人士，都沒有自備相關裝備，他們大多單手或雙手拉扯住繩索上落，萬一手鬆，就會出事。相反，若自備繩索，利用扁帶、攀山扣等基本山藝裝備，可以將人確保在攀山繩上，並且空出雙手攀爬，也不會出現力竭墮下的情況。

很多險位都見到前人留下的繩索，但這些繩索日曬雨淋，欠缺保養。（顏銘輝攝）

盧澤琛建議，挑戰彌天棧道的人需要在體能、裝備及技術做足準備。他說：「雖然路線不是很長，但比較崎嶇，經常手腳並用，爬高爬低，體力要求高，而且大部分路段在密林之中，如果在比較炎熱濕的日子，都會很悶熱。」只計行約2公里的彌天棧道及樹帶棧道，記者與盧澤琛花了約5小時，速度很緩慢，行程時間估算與普通行山遠足難以比較。

彌天棧道遠超一般行山郊遊的水平，經常要手腳並用。（顏銘輝攝）

他續說：「第二是安全裝備，帶一些很簡單的山藝確保器材，例如繩索、扁帶及攀山扣，就可以更安全及有效率地越過有潛在危機的地方。第三，你要懂得運用剛才提及的裝備。」

按照美國優勝美地點數系統（Yosemite Decimal System，簡稱YDS）的難度評級，彌天棧道的大部分屬於第3級，部分上到第4級。

美國優勝美地點數係統（Yosemite Decimal System）難度評級簡介：

YDS第1級：徒步健行，受傷機會很低

YDS第2級：偶然需要用手輔助攀登，有少許受傷機會

YDS第3級：可能須用登山繩防護，失足墮下會受傷但致命機會較少

YDS第4級：容易攀登但須使用繩索防護，失足墮下有致命機會

YDS第5級：技術性攀登路線，失足墮下致命機會非常高



盧澤琛認為在香港的行山文化中，「行山」這兩個字的定義太廣泛，既包括優閒遠足，以及一些險線。他說：「其實很多時大家口中的所謂險線，已經很大程度屬於攀行（Scrambling）的範疇。」

彌天棧道有不少需要攀爬的位置。（顏銘輝攝）

彌天棧道｜超越行山郊遊範疇 攀行在遠足與攀岩之間

攀行是什麼？他解釋：「一般而言，純粹用腳就可以處理得到的路線，就可以叫遠足，或者是一般人理解的行山。如果要用齊雙手雙腳出力去攀登的，我們會叫做攀石或攀岩。攀行就是介乎兩者之間，雙手很多時間要輔助，去保持平衡及借力，但主要都是靠雙腳出力、發力。這些路線有時會比較曝露，或者有一定難度，為安全起見，我們會做一些防護措施。」

在YDS難度評級中，第1及2級的路線可以理解為行山遠足，而第3及4級則屬於攀行，而第5級或以上則是攀岩。舉例說，郊野公園的官方行山徑，例如麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，主要屬於YDS第1及2級，為遠足的範疇。

彌天棧道有不少需要攀爬的位置。（顏銘輝攝）

彌天棧道｜以郊遊心態裝備行險線易生意外

盧澤琛表示，香港不乏YDS第3及4級的攀行路線，部分亦吸引不少山友挑戰，除了馬鞍山的彌天棧道一帶外，他表示屯門的青山、大嶼山的鳳凰山一帶也有一些熱門的攀行路線。在青山，有青蝶石河、青碟左崖，而在鳳凰山，則有天門棧道、南巖棧道、白顎下棧道。他還表示，大部分行澗都屬於攀行的範疇。

上望馬鞍山的崖壁。（顏銘輝攝）

他希望可以推廣攀行的概念，令大眾分清楚郊遊遠足與攀行的分別，減少香港山難事故。他說：「可能一般人的概念覺得，那些全都是屬於行山的領域，就沒有想過用一些裝備、技術去保護，有時候更只用上一般郊遊的心態及裝備，去行一些攀險的路線，問題就會出現。如果能夠將行山這件事更加細緻分類的話，大家方會知道，在裝備及技術的準備上，其實是兩回事。」