行山熱點流水響水塘｜落羽杉變紅吸引山友　晨早欣賞最美天空之鏡

流水響水塘是每年1月的行山熱點，因為流水響水塘旁的落羽杉會在12月至1月轉紅，加上平靜如鏡的水面，形成一道「天空之鏡」的美景。在周日（5日）下午，大批行山人士遊覽流水響水塘，其中種滿落羽杉的一邊長期擠滿打卡的遊人，摩肩接踵。

現場有兩名郊野公園導賞員駐場，向行山人士介紹流水響水塘及落羽杉。北區民政事務在現場設置了一個放置手機的木台，方便遊人與落羽杉拍照。當日，有行山人士帶同一隻寵物鬃獅蜥到場，將鬃獅蜥放到樹上曬太陽，馬上成為新景點，吸引不少人拍照。



在星期日，流水響水塘人山人海，觀賞樹葉變紅的落羽杉。（顏銘輝攝）

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流水響水塘｜每年1月行山熱點 落羽杉紅葉x天空之鏡

在香港行山，每月都有主題靚景，11月上大東山看芒草，12月入大棠楓香林賞紅葉，到1月就到流水響水塘遊覽落羽杉紅葉與天空之鏡。在1月初，落羽杉的樹葉幾乎全部轉為橙紅色，吸引了大批行山人士觀光。

星期日的流水響水塘，行山人士絡繹不絕。（顏銘輝攝）

在過去周日的下午，流水響水塘逼滿遊人，估計有上百人，以本地人為主，亦有不少外傭趁放假前來旅行。在落羽杉叢中，人人紛紛舉機拍照。由於紅葉在頭頂，不少人選擇「低炒」的方式自拍。有家長抱起小朋友，讓小孩近距離接觸紅葉。影相以外，有人攜帶畫具，在落羽杉下寫生。

遊人到流水響水塘觀賞落羽杉，「低炒」是常見的自拍方法，可以影到樹上的紅葉。（顏銘輝攝）

遊人到流水響水塘觀賞落羽杉，有家長抱起小朋友，近距離接觸紅葉。（顏銘輝攝）

流水響水塘｜有主人帶鬃獅蜥來曬太陽

不少人帶了寵物狗到流水響水塘郊遊，如同狗公園。最特別的一位主人，帶了一隻鬃獅蜥來，還將愛蜥放在一棵樹的樹枝上，讓牠伏下來曬太陽。鬃獅蜥的膚色與周圍的紅葉接近，成為期間限定的打卡景點。鬃獅蜥的主人很大方，讓好奇的小朋友撫摸鬃獅蜥，有小孩覺得好玩，亦有小孩被嚇得走開。

有主人帶鬃獅蜥來曬太陽。（顏銘輝攝）

人人舉機圍住牠！（顏銘輝攝）

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園，漁護署在十多年前於水塘畔推行主題式植樹，包括屬落葉樹種的水松及落羽杉。在流水響水塘畔的行山徑，漁護署豎立了一些資料版，介紹主題式植樹、落羽杉；在種植落羽杉的塘畔，漁護署豎立了郊遊守則，呼籲行山人士愛護樹木，請勿攀爬。由即日至2月9日，每日都會有郊野公園導賞員駐守流水響水塘。

前往流水響水塘的行山人士要留意郊遊守則。（顏銘輝攝）

此外，北區民政事務處推出「到此北遊處」的活動，流水響水塘是其中一個被選中的北區景點。北區民政事務處在落羽杉林前，建了一個可以放置手機自拍的木台，方便遊人與落羽杉拍照，周日亦有遊人排隊使用這個自拍台。

這個自拍台幾受山友歡迎。（顏銘輝攝）

流水響水塘｜最美天空之鏡早上出現

紅葉以外，流水響水塘另一吸引遊人之處是天空之鏡。想影最漂亮的流水響水塘天空之鏡，不能下午到訪，需要早點起身，早上9時前入到去。落羽杉叢坐西向東，背靠龍山，所以下午的陽光會被龍山遮擋，而早上去的話，會看到落羽杉被晨光照耀，陽光亦會驅趕水塘表面的霧氣。

一開始陽光未照到落羽杉，顏色顯得暗啞，水面亦蓋上一層薄霧。（顏銘輝攝）

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在周一早上入到流水響水塘，落羽杉叢對面的岸邊已經站滿等待天空之鏡的遊人，小小的空地擠了超過20人，部分人帶同腳架拍照。在早上8時，陽光照在龍山的山坡下，未照到落羽杉，紅葉看來有點暗啞，而且水塘水波蕩漾，滿是皺紋，更罩上一層薄薄的朝霧，完全沒有天空之鏡的感覺。

等待到時機，流水響水塘的最美「天空之鏡」出現了！（顏銘輝攝）

隨太陽上升，陽光逐漸從山坡照落落羽杉，晨光照亮了樹頂，慢慢照到整棵樹紅褐如火，再照到水塘上，驅散霧氣。接近9時，滿佈皺痕的流水響水塘變成平滑鏡面，天空之鏡出現了。在1小時內，彷彿看到一幅失色的圖畫突然添上姿彩。

在流水響水塘畔，很多人都等待天空之鏡。（顏銘輝攝）

在接下來兩個星期，相信流水響水塘會是香港其中一個熱門行山景點，在周末假期的人流會更加多。請行山人士愛護郊野環境，請勿攀爬樹藤，切勿屈曲樹枝或搖晃樹幹，遊人之間要互諒互讓，降低聲浪。