羽毛球印度賽｜李卓耀激戰75分鐘反勝過關　與周天成爭入四強

羽毛球港將在印度公開賽分途出擊，男單的李卓耀率先登場，鬥法國球手杜馬波波夫，李卓耀首局落後下，連贏兩局逆轉晉級，將與中華台北的周天成爭入四強。



羽毛球印度賽｜港隊男單女雙旗開得勝 李卓耀鬥法國球手爭入八強

法國球手杜馬波波夫（Toma Junior Popov）連續兩星期鬥香港球手，上星期的馬來西亞公開賽遭伍家朗擊敗，今次印度賽則鬥李卓耀，這名港將開局連失4分，這名港將隨後多次追近，惟未能追平，李卓耀首局先輸14：21。

李卓耀次局早段落後，其後發力打出一段8：1的攻勢，取回領先優勢，即使波波夫力逼至1分落後，李卓耀仍然以21：18扳回一城。李卓耀把氣勢延至決勝局，上半局一度領先10：5，惟其後連失6分，在換場後再多失2分，落後10：13，分差更一度擴大至12：16，李卓耀沒有放棄，連贏5分反超前，雙方關鍵時刻爭持，打成19：19及20：20平手，李卓耀然後連取兩分，力戰75分鐘後晉級，將與中華台北球手周天成爭入四強。