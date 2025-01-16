劍擊亞青賽｜港隊公布遴選名單　陳諾思缺陣　三將打足兩組別

今年的亞洲青少年劍擊錦標賽下月底將在科威特上演，香港劍總日前公布遴選名單，最後一年可以出戰青年組的陳諾思不在名單中，而當中有三人打足四項，分途衝擊各組的殊榮。



一年一度的劍擊亞青賽，今年2月21至28日在科威特舉行，賽期剛好與港九區域中學學界撞期。香港劍總公布45人的遴選名單，當中並沒有出現巴黎奧運代表陳諾思的名字，在美國升學的她多次透露未知未來賽程，同時需要兼顧學業，陳決定放棄最後一次參加亞青賽的機會，而港隊女花青年組的陣容則與上年一樣，由黃純一﹑莊韻諺﹑黃諾頤﹑劉一衡出戰。

陳諾思缺陣，港隊女花派出劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤及莊韻諺（由左至右）出戰，與上年相同的陣容。（香港劍擊總會圖片）

港隊上年亞青賽一共掃走4金2銀7銅，當中男子花劍團體更稱霸少年組及青年組，世少銅牌得主陸浚諾將出戰兩組別，在青年組夥拍鄭鐵男﹑林浩朗﹑蔡子樂力爭衛冕。重劍的吳海諦與佩劍的曾悅澄同樣出戰全數四個項目。

2025亞青賽港隊遴選名單



花劍

男子少年組：陸浚諾﹑許皓竣﹑王哲﹑何承謙

女子少年組：樊寶懿﹑文銥澄﹑龍卓盈﹑林曉晴

男子青年組：林浩朗﹑鄭鐵男﹑蔡子樂﹑陸浚諾

女子青年組：黃純一﹑莊韻諺﹑黃諾頤﹑劉一衡



重劍

男子少年組：何承灃﹑徐啓哲﹑區學勤﹑陳俊曦

女子少年組：吳海諦﹑羅阡滺﹑王文雨歆﹑李懿穎

男子青年組：袁諾文﹑高映川﹑黃至晧﹑徐家煥

女子青年組：吳海諦﹑方心﹑黎曉瞳﹑陳海琳



佩劍

男子少年組：鄭東灝﹑袁瑋杭﹑蔡浩翹﹑歐倬懿

女子少年組：曾悅澄﹑吳羿霖﹑鍾依廷﹑余傑

男子青年組：何柏霖﹑李俊林﹑謝匡泓﹑黃子桓

女子青年組：薛雅齊﹑鄭雅之﹑曾悅澄﹑薛雅致



2024亞青港隊成績一覽



金牌

少年組男子重劍個人 高映川

少年組男子花劍團體 林浩朗、甘卓桁、陸浚諾﹑何承謙

少年組女子佩劍團體 曾悅澄、吳羿霖、莊凱欣﹑薛雅致

青年組男子花劍團體 鄭鐵男﹑林浩朗﹑麥朗圖﹑蔡子樂



銀牌

青年組男子佩劍個人 陳樂熹

青年組女子佩劍團體 薛雅齊、吳羿霖、鄭雅之、薛雅致



銅牌

少年組男子佩劍個人 陳玟熹

少年組女子佩劍個人 曾悅澄

少年組男子佩劍團體 陳玟熹、方曉楠、鄭東灝﹑歐倬懿

少年組女子重劍團體 吳琬琳、吳海諦、邱瑞瑩﹑羅阡滺

青年組男子花劍個人 鄭鐵男

青年組男子佩劍團體 陳樂熹、何柏霖、李俊林、李俊延

青年組女子花劍團體 劉一衡﹑黃純一﹑黃諾頤﹑莊韻諺

