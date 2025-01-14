羽毛球印度賽｜港隊男單女雙旗開得勝 李卓耀鬥法國球手爭入八強
撰文：趙子晉
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完成上星期的馬來西亞公開賽後，香港羽毛球隊即赴印度出戰另一分站，男單的李卓耀與女雙的楊雅婷／楊霈霖一同贏波而回。
上站馬來西亞公開賽擊敗安賽龍的李卓耀，今站印度賽首圈鬥日本球手渡邊航貴，首局戰情緊湊，李卓耀以22：20先下一城，這名港將次局中段拉開比分，以21：14直落兩局贏波，下圈將與法國球手波波夫（Toma Junior Popov）爭入八強。
港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖被列為今次賽事的6號種子，首圈面對蘇格蘭組合麥花臣（Julie MacPherson）／托蘭斯（Ciara Torrance）未受壓力，對手兩局得分同樣只得單位數，以21：7及21：9輕鬆過關。港隊女單的盧善恩將會稍後登場，鬥日本球手仁平菜月。
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