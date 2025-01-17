阿密特迪亞路拯救曼聯　承傳兩名宿偉大紀錄　帽子戲法反勝修咸頓

阿密特迪亞路（Amad Diallo）拯救曼聯，在12分鐘內大演帽子戲法，助曼聯擺脫窘境，主場以3：1反勝榜尾的修咸頓。

22歲的阿密特迪亞路完美適應領隊阿莫林（Ruben Amorim）的戰術，勝任右翼衛及進攻中場，他在阿莫林麾下上陣14場，取得6入球5助攻，平均95分鐘製造一個入球。阿密特迪亞路亦成為英超史上第三位在80分鐘後上演帽子戲法的球員，前兩人也是曼聯球員，先後為蘇斯克查及朗尼，而巧合的是，阿密特迪亞路是蘇斯克查擔任曼聯領隊時的收購。



阿密特迪亞路在80分鐘後上演帽子戲法，助曼聯反勝修咸頓。（路透社）

如果曼聯在奧脫福主場不敵榜尾修咸頓，會是何等尷尬之事！若果沒有阿密特迪亞路，這件事差點就發生了。曼聯在上半場先失守，在一次防守角球時，文路爾烏加迪擺烏龍，半場落後0：1。

下半場，曼聯遲遲未找到扳平入球，直至82分鐘阿密特迪亞路右路突破，雖然第一腳射門被阻，但他又取得控球，再推多步射入，為曼聯追平1：1。

90分鐘，他與基斯甸艾歷臣配合，他在右路推進，回傳艾歷臣，艾歷臣第一時間挑傳入禁區，阿密特迪亞路接應射入，為曼聯取得2：1領先。94分鐘，阿密特迪亞路十分勤力，仍不惜氣力去逼搶，在禁區內搶得皮球射入，幫曼聯以3：1反勝修咸頓。

阿密特迪亞路在80分鐘後上演帽子戲法，助曼聯反勝修咸頓。（路透社）

在英超史上，只有3人試過在80分鐘後完成帽子戲法，第一人是曼聯名宿蘇斯克查，在1999年對諾定咸森林上演經典的「大四喜」，助球隊取得8：1的驚人大捷；第二人是另一位曼聯名宿朗尼，他在2010年對侯城初段開紀錄，再在80分鐘後連轟3球，領球隊大勝4：0。阿密特迪亞路成為第三人，與兩大曼聯名宿相提並論。

此外，22歲189日的阿密特迪亞路是曼聯史上第二年輕在英超取得帽子戲法的球員，僅次於朗尼；朗尼在21歲4日對保頓為曼聯帽子戲法。

阿密特迪亞路在80分鐘後上演帽子戲法，助曼聯反勝修咸頓。（路透社）

阿密特迪亞路在2021年1月從阿特蘭大加盟曼聯，那時還是蘇斯克查掌帥印的年代，基本轉會費約1900萬鎊，若達成所有條件，最高可達3700萬鎊。在曼聯的歲月，他經歷了兩次外借，在22/23球季於新特蘭表現突出後，重返紅魔，逐漸取得上陣機會，至阿莫林今季季中上任，他正式上位，成為球隊重要一員。

阿密特迪亞路可說是阿莫林時代其中一位表現最突出的曼聯球員。（路透社）

阿莫林大幅改動曼聯的戰術，轉踢3-4-2-1陣式，大部分球員未能馬上適應，但阿密特迪亞路卻極速融入右翼衛的角色。他除了可以踢右翼衛，還能壓前踢進攻中場。根據「轉會市場」網站的資料，阿密特迪亞路在坦赫格麾下上陣1058分鐘，取得3入球2助攻，而在阿莫林時代的短短兩個月，他已經14次上陣，披甲1042分鐘，取得6個入球及5次助攻。