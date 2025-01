轉會︱曼聯為加拿祖開價馬恩奴也可能走？哥帥再談獲加維拉已增兵

冬季轉會窗1月1日重開以來,交投未算活躍,傳聞最多的曼聯,即將簽入巴拉圭左閘迪亞高利安(Diego Leon),外借拉舒福特勢在必行,另一受新帥阿莫林冷待的成員加拿祖,獲拿玻里視為離隊在即的基華拉斯基利亞繼任人,不滿球會新約的馬恩奴也可能會走。

曼市的另一端,曼城和哥迪奧拿正為基爾獲加的去留頭痛,同時積極買入新兵,正當曼市雙雄問題不斷,後備力量不足的阿士東維拉,已從多蒙特簽入實力新兵。



加拿祖。(Getty Images)

1月14日轉會消息

曼聯

1. 加拿祖:曼聯開價半億拿玻里有意買入

拿玻里王牌翼鋒基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)要求離隊,轉投巴黎聖日耳門在即,意大利傳媒指拿玻里以加拿祖為收購目標,並指曼聯開價5000萬歐元(約4200萬英鎊)。拿玻里預備跟曼聯洽談,主帥干地認定加拿祖是承繼基華拉斯基利亞的最佳人選。

傳高比馬恩奴不滿曼聯開出新約,也不再被視為球會非賣品。(路透社)

2. 高比馬恩奴:拜仁加入戰團

馬恩奴在阿莫林上任後續獲重用,他跟曼聯周薪2萬英鎊的合約2027年才屆滿,並希望獲得一紙20萬英鎊的新約,惟曼聯不願向這位19歲新星付出這麼高人工,早前傳出馬恩奴不滿曼聯開出的新約條款,或在今個轉會窗或夏季離隊。由於新老闆拉傑夫治下曼聯陣中再無非賣品,車路士已表態有興趣,最新消息指一旦馬恩奴獲放行,德甲班霸拜仁慕尼黑也會出手。

拉舒福特勢被外借,變得十分搶手。(路透社)

3. 拉舒福特:熱刺、韋斯咸同表興趣

勢必在今個1月外借離隊的「福仔」,繼已獲AC米蘭、祖雲達斯、多蒙特和巴塞隆拿接洽,英超亦相繼有球會希望借入。韋斯咸率先表態,英國《獨立報》指另一英超球隊熱刺同樣對此子有興趣。

哥迪奧拿再次談到獲加。(Getty Images)

曼城

1. 哥帥再談基爾獲加

曼城周中在足總盃8:0大勝沙福城一仗,右閘基爾獲加罕有不在大軍名單。賽後哥迪奧拿放出震撼彈,聲稱:「兩日前基爾要求尋找到海外發展的選項」,並大讚對方7年來的貢獻,「如果沒有他,我不知道曼城會怎樣」。時隔數日英超賽前記者會,哥帥一改口風,自信一定能夠找到獲加的替代品,「我是個如此聰明、如此有天份的領隊,當然能夠找出正確的解決方法」(I'm so clever, I'm so talented a manager to find the right solution)。

2. 日內簽入兩守將

連獲加也出走,曼城中後場人手告急,意大利足球記者羅曼奴指,曼城已跟彭美拉斯傾妥,將以4000萬歐元購入19歲巴西中堅雷斯(Vitor Reis),只待體測及簽約。英國廣播公司(BBC)日前也指曼城以同樣價錢,從法甲球會朗斯收購20歲的烏茲別克中堅古辛洛夫(Abdukodir Khusanov)。

3. 豪擲7000萬歐元簽法蘭克福前鋒

此外,曼城亦被指與法蘭克福達成協議,簽入前鋒馬穆殊(Omar Marmoush),這位25歲埃及鋒將今季大熟大勇,德甲16戰已攻入14球、7助攻,如他加盟將跟國家隊隊長沙拿一較高下。他的轉會費絕不便宜,曼城願付7000萬歐元另加附帶獎金條款。

阿士東維拉

從多蒙特簽入荷蘭國腳

正當英超相關轉會消息,幾乎都集中在曼市雙雄,艾馬利領軍的阿士東維拉已快手從多蒙特簽入荷蘭國腳馬倫(Donyell Malen)。The Athletic今月較早前已報道維拉就收購馬倫洽談,當時開價1800萬歐元,最新消息指維拉同意以2300萬歐元(約1900萬英鎊)另加300萬歐元附帶條款簽下馬倫。

維拉今季分身出戰歐聯下,聯賽表現失去上季的穩定,艾馬利希望引入能踢兩翼甚至中路出擊的馬倫,加強進攻瓣數。

拿玻里王牌球星基華拉斯基利亞日內轉投巴黎聖日耳門。(路透社)

巴黎聖日耳門

高價簽入拿玻里「字母哥」

PSG已跟拿玻里就基華拉斯基利亞的轉會達成口頭協議,轉會費7000萬歐元,另加附帶條款,23歲的格魯吉亞「字母哥」即將跟PSG簽約5年。

他的離隊勢必引發連鎖效應,主帥干地被指看中曼聯的加拿祖,作為「字母哥」的代替人選,有指曼聯開價5000萬歐元,這個價錢拿玻里在出售「字母哥」後還有錢剩,相信不會有問題。