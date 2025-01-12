祖高域趣談梅利角色轉變　對手妙論：試想像美斯做C朗教練︱澳網

網球兩大天王祖高域與梅利，在球場上對戰多年，踏入2025年迎來角色一大轉變——剛退役的梅利加入祖高域團隊，當上教練一員，目前正協助他備戰澳洲網球公開賽。

就算二人都是玩得之人，多年對戰仍相當老友，祖高域直言有一項舊習慣仍難以改變，同時大讚梅利態度專業而且網球智商超高，「他只是首次當教練」，執教表現已出乎他的意料。



梅利由祖高域的對手變教練，成今屆澳網一大焦點。（路透社）

梅利變祖高域教練成今屆澳網焦點

梅利由祖高域在對面場區的對手，變為同一場區內的夥伴，成為今屆澳網一大焦點，二人甫抵達澳洲已受到傳媒注視。澳網大會特別在賽前邀請二人對談，梅利再次展示他的英式幽默，「我來過這裏作賽好幾次，可惜都差一點未竟全功」，他指一指身旁的祖高域，「全都是拜他所賜」，立即引來哄堂大笑。

梅利所說的，正是4度在澳網決賽被祖高域擊敗，「今次我來這裏，就是要破壞他再贏一次的機會」，全場又一次被他逗得大笑。事實上梅利生涯曾5次晉身澳網最後階段，2010年被費達拿擊敗，2011年、2013年、2015年及2016年才敗在祖高域拍下，五度獲亞軍。生涯已累積24個大滿貫錦標的祖高域，當中10次在澳網贏得，兩者皆為紀錄。

祖高域大談梅利做教練的感想。（路透社）

一項轉變令祖高域大感不慣

網球四大天王——費達拿、拿度、祖高域、梅利，擕手統治了一個年代，踏入2025年只餘下祖高域一人仍在馳騁，合作經年的伊雲尼斯域離開，梅利成為他背後的男人。他說球季開始前，二人共處8日時光互相適應，「暫時對我來說都只有正面的經驗，考慮到他之前從來未有當網球教練的經驗，他的投入和專業讓我很驚喜。」

「他彷彿天生就是個教練，他的整體和網球智商都非常之高。」祖高域對梅利這位新教練讚不絕口，唯一較難適應就是二人之間的關係，「跟比賽無關，而是我的感受和日常生活。不是負面的，只是他一直是我其中一個最大勁敵，因此我之前從未試過跟他分享這些事情。我們總是習慣彼此隱藏這類事情，現在一切也要毫無保留，這是他所要求的。」

祖高域與梅利向來惺惺相惜。（路透社）

麥維迪夫神比喻：就像「美斯做C朗教練」

別說祖高域本人，事實上這個轉變不少人也感到不習慣。轉任評述員的美國傳奇球手麥根萊直呼，「這是我聽過最瘋狂的事」。麥根萊憶述，過往曾被告知他在球員年代的對手蘭度會成為梅利的教練，「我當時在說：『我的天，這個組合會行得通，但二人年齡差距很大哦』。祖高域和梅利的年紀只差一星期，他才剛剛退役，所以我的理論是：梅利未來幾個月會教祖高域，找出他需要擊敗祖高域所知的一切，然後復出。」 這位大前輩大開玩笑，不忘補上一句：「如果我錯了便告訴我吧」。

一眾男子球手都被問到梅利成為祖高域教練的話題，麥維迪夫的回應最為精警，「就如美斯成為C朗的教練」，他續稱：「做祖高域的教練，他本身已經這麼強大，試想像如果他再次勝出，這是因為梅利還是祖高域？」麥維迪夫認為，「那種能量、受傳媒關注的程度、對網球本身和這項運動的發展……從任何角度而言，這也會是個偉大的合作關係。」

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祖高域感人影片親自公布喜訊

祖高域2024年3月跟合作6年的教練伊雲尼斯域分道揚鑣，當時讓人意想不到。一代克羅地亞「發球機器」成功幫助祖高域持續進步，特別是發球方面變得更強、更穩定，二人合力贏得9個大滿貫。自此之後，主教練一席持續懸空。

梅利近年持續受傷患困擾，表現大不如前，去年夏天巴黎奧運後宣布退役。祖高域早前在梅利加入教練團隊時在Instagram上載一條二人昔日作賽的影片，親自錄音稱：「我們由少年組已在對戰，作為競爭對手25年，推動彼此去到極限，我們曾有過一些網球歷來最巔峰的對決。」

「他們把我們叫作遊戲改變者、冒險家、歷史創造者，我以為我們的故事要完結了，結果尚有最後一章。」祖高域說，「現在是時候將其中一位最強悍對手放入我的角落，歡迎加盟，梅利教練。」

梅利退役時，在社交媒體幽默自稱：「反正我從不喜歡打網球」（Never even liked tennis anyway），祖高域在影片特別加入該截圖，並在帖文幽對方一默：「反正他不從不喜歡退休。」影片感人真摯，祖高域不忘開個玩笑，再顯二人愛玩一面。

梅利加入祖高域教練陣營。（IG）

梅利說，「我會在休季期間加入祖高域的教練團隊，幫助他準備澳網。我很興奮也很期待跟他站在同一方，來個改變，幫助他達成目標。」2024年祖高域未能贏得任何一項大滿貫，目前世界排名跌至第七。他破紀錄10次贏得澳洲網球公開賽冠軍，今年力爭第11次封王。

還記得梅利退役時，曾在Instagram上載帖文分享二人25年來對戰的照片，還搞笑地說：「對手、雙打拍檔、朋友和戀人？」祝福對方餘下生涯一切好運，出乎意料的是，他加入對方教練陣營，索性跟老友並肩作戰，這對37歲組合來季如何聯手對抗艾卡拉斯、冼拿等一眾網球新勢力，令人期待。今屆澳網成為二人聯手的第一擊，明日香港時間下午4時，祖高域遇上首輪對手、美國19歲球手巴沙華利迪（Nishesh Basavareddy）。