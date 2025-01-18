曼聯名宿丹尼士羅去世　奧脫福外銅像三人均已仙逝

曼聯周六（18日）在官網宣布，傳奇球星丹尼士羅（Denis Law）逝世，享年84歲。丹尼士羅曾助「紅魔鬼」首奪歐冠盃（歐聯前身），同時為首次有英格蘭球會贏得此錦標。

該蘇格蘭球星有「大帝（The King）」之稱，與另外兩位曼聯名宿佐治貝斯（George Best）及卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）合稱為「United Trinity」，三人在奧脫福球場外立有銅像，丹尼士羅為三人中最後逝世者。



曼聯名宿丹尼士羅逝世。（曼聯Facebook）

曼聯在官網代丹尼士羅家人發表聲明：「我們很沉重地告訴大家，我們父親丹尼士羅已去世。他曾艱苦鬥爭，但現今已安詳離開。感謝過去及最近照顧他健康的每一個人，我們知道人們有多支持及深愛他，感謝你們。」

他在2021年曾宣布患上阿茲海默症和血管性失智症（Vascular dementia，亦稱多發梗塞性痴呆）。曼聯在聲明中對丹尼士羅聲明表示深感悲痛，並將社交媒體頭像設為黑白。

丹尼士羅曾助曼聯贏得首屆歐冠盃冠軍。（Getty Images）

丹尼士羅在哈特斯菲出道，除曼聯外曾為曼城及拖連奴效力。他1962年加盟曼聯，效力11年間助「紅魔鬼」贏下2屆英格蘭甲級聯賽（當時為最高級別）及1次歐冠盃冠軍等錦標，1964年獲選金球獎，是曼聯史上僅有4位獲此殊榮的球員之一，另外三人是佐治貝斯、卜比查爾頓及C朗拿度。此外，他也是唯一一位獲金球獎的蘇格蘭球員。

（左起）丹尼士羅、卜比查爾頓及佐治貝斯。（Getty Images）

2008年，奧脫福球場外為丹尼士羅、佐治貝斯及卜比查爾頓組合設立銅像，他們同為曼聯首奪歐冠盃功臣，被稱為「United Trinity」（Trinity在基督教意指三位一體）。佐治貝斯和卜比查爾頓分別於2005年及2023年去世。