曼聯球評｜小將災難級發揮疲態盡現　阿莫林換人對症下藥艱難得勝

曼聯在英超主場驚濤駭浪下，靠阿密特迪亞路在尾段帽子戲法，以3：1反勝榜尾修咸頓。經歷完足總盃對阿仙奴的120分鐘激戰，曼聯今仗疲態盡現，從防中文路爾烏加迪的力不從心可見一斑，高比馬恩奴及約羅兩位小將更加踢出災難級的發揮，前鋒凱倫亦形同虛設。主帥阿莫林看得出問題，以正路換人對症下藥，逐步改善形勢，加上修咸頓的體力化踢法難以維持全場，到了80分鐘的臨界點後崩潰，曼聯得以憑阿密特迪亞路反敗為勝。



曼聯班主拉傑夫入場觀看。（路透社）

在路透社提供的照片中，馬恩奴（左二）今場只有這一張相。（路透社）

在過去周日的足總盃第三圈，曼聯作客跟阿仙奴激戰120分鐘踢成1：1，以互射十二碼贏5：3晉級。到周四的英超，曼聯主場對修咸頓，部分球員似乎還未恢復過來，上半場球隊受制於修咸頓體力化的踢法，處於下風。表現最差的肯定是19歲中場高比馬恩奴，控球不穩，對抗無力，進攻受限，防守散步，可說成為了中場拍檔烏加迪的負累。烏加迪今場也不在水準，感到他很累，有時逼搶會慢了一步。

前鋒凱倫（右）的表現一言難盡。（路透社）

約羅（左）還需成長，今場當交學費。（路透社）

另一位明顯踢得差的球員也是小將，就是19歲右中堅約羅。在修咸頓的加納快翼蘇利文拿（Kamaldeen Sulemana）面前，約羅變成一個雪糕筒。可能是經驗不足，約羅有點六神無主，不知如何應對速度型球員。或者他可以向身邊的馬菲斯迪歷特學習。論速度，迪歷特也不快，但他會緊貼對手，加點狠勁，相反約羅就顯得太斯文。鋒線上，凱倫亦低迷，做不到前場支點，形同虛設。

奧拿拿發揮對辦，令曼聯上半場不致多失。（路透社）

上半場的曼聯，真的踢得很差，表現最佳的應該是門將奧拿拿，若非他反應快，曼聯上半場不只輸0：1。根據英國《曼徹斯特晚報》的賽後評分，凱倫得最低的3分，約羅及馬恩奴則得4分。

曼聯上半場落後0：1。（路透社）

面對這樣的曼聯，阿莫林在半場即刻調走最大「毒瘤」馬恩奴，由安東尼入替，將般奴費南迪斯墮後，負責轉守為攻，連繫前後兩線，而安東尼就踢右翼，與右翼衛阿密特迪亞路合作。儘管安東尼入替後有鏟射變解圍的灰諧時刻，但總比負作用的馬恩奴好。這一着改善了中場，在般奴墮後下，至少令曼聯中場有個人做到控球、擺脫及傳球。這個調動亦看得出阿莫林對馬恩奴的不滿。

阿莫林的曼聯千辛萬苦才贏到修咸頓。（路透社）

在53分鐘，阿莫林作出第二次調動，由約舒亞舒克斯入替凱倫。在今場，凱倫的勤力、速度起不到作用，舒克斯在前場的效果更佳。這位荷蘭前鋒技術及球感更佳，可以控得住從後場而來的傳球，亦有能力分波，組織攻勢。

凱倫被換走，看來他也不滿意自己表現。（路透社）

同時，阿莫林亦收起烏加迪，派了21歲青訓產品高尼爾（Toby Collyer）上陣。高尼爾就是一位勤勤懇懇的工兵，在中場提供掃蕩及覆蓋，積極性遠在馬恩奴之上，其體能亦比烏加迪充沛。這3個換人並非什麼驚天戰術調動，只是十分正路，收起踢得差的人，派上新血。經過這3個換人，阿莫林將上半場的問題逐步解決。

高尼爾（右）跑得撞得，踢得比另一位青訓中場馬恩奴好。（路透社）

另一方面，修咸頓技窮。他們在上半場反客為主，全憑體能，但這種踢法難以保持90分鐘，當體能用得太盡，就會後勁不繼。修咸頓在賭，希望初段盡力取得最大優勢，最後「殘血」地守住勝局。結果，現實殘酷，踢下半場尾段，他們維持不到逼搶水平，給予曼聯反敗為勝的機會。

阿莫林在尾段換入哈利馬古尼及艾歷臣。（路透社）

當阿密特迪亞路在82分鐘追成平手後，阿莫林作出一個較進取的換人，收起後防的馬沙拉維，派上具創造力的中場基斯甸艾歷臣。同時，以上場帶病上陣的哈利馬古尼入替約羅。這次二換二的調動目標明顯，希望趁修咸頓體能下跌之機，憑艾歷臣的傳球及馬古尼的頭槌，強攻死球，力求反勝。馬古尼上場足總盃在流感未清下鬥阿仙奴，身體狀況很累，所以阿莫林都很小心地使用他。

雖然馬古尼登場後未有大作用，但艾歷臣的傳球確實關鍵，他的挑傳助攻阿密特迪亞路射入2：1的入球。及後，阿密特迪亞路錦上添花，上演帽子戲法，幫曼聯反勝3：1。3：1看來是不錯的比數，不過曼聯今場絕對談不上踢得好，但有時球隊正需要學習在踢得差的情況取勝。

阿密特迪亞路帽子戲法，拿走皮球留念。（路透社）

阿莫林的臨場調動能力在坦赫格之上，他看得出踢得差的球員，也敢於將他們果斷調走，逐步修正，將上半場那支很差的曼聯，提升到沒那麼差，把握修咸頓體能下滑的時機，加上阿密特迪亞路爆發，取得一場得來不易的勝利。

然而，主場對榜尾都要踢到這樣驚心動魄、逆境求存，對曼聯也是一種可悲。