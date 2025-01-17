英超｜曼聯安東尼近門鏟射變解圍　阿莫林主動提失機忍俊不禁

要不是阿密特迪亞路（Amad Diallo）連中三元，曼聯在奧脫福主場3：1反勝修咸頓的話，相信安東尼下半場在小禁區內錯失的黃金機會，將被無限放大，早已成為「曼迷」們的箭靶。曼聯主帥阿莫林在賽後記者會主動提及安東尼這次失機，他都忍俊不禁。



阿密特迪亞路拯救曼聯 承傳兩名宿偉大紀錄 帽子戲法反勝修咸頓

在奧脫福面對英超榜尾的修咸頓，曼聯竟然大半場落後，直至阿密特迪亞路登場，82分鐘才攻入追平一球，早在下半場中段已有追和的黃金機會。曼聯兩名南美兵的合作，加拿祖左路突破落底地波傳中，路線恰到好處，下半場入替的安東尼在遠柱接應。

今輪前僅6次披甲﹑上陣84分鐘的安東尼，在半季英超仍未錄得任何入球或助攻，這次是「破蛋」的大好機會，當時修咸頓門將蘭斯達爾已經失位，只要他在小禁區內把皮球送入網窩。不過，這名巴西翼鋒步履不順，落腳鏟射時軟弱無力，再被蘭斯達爾輕鬆沒收，若然安東尼是防守球員，他完美示範如何化險為夷，只可惜他是進攻球員。

離門僅3﹑4碼，安東尼還是未能將黃金機會轉化為入球，他躺在地上﹑雙手掩臉，今季英超依然未有進賬。網民們笑指「或許足球不適合安東尼」﹑「是一記精彩的封阻」，多得阿密特迪亞路後段大演帽子戲法，助曼聯反勝3：1，否則網民的留言不會如此「忍手」，他早已成為球迷們的笑柄。

曼聯全取3分，以26分升上英超的第12位，在主場逆轉後，主帥阿莫林都鬆一口氣，賽後記者會更主動提起安東尼的失機，「當我們在大部分時間落後，我們一直保持信念，就像安東尼的失機....」說到這裏，原本嚴肅的阿莫林都露出笑容，「只好重頭來過」。

（路透社）

「對年輕球員而言，在這（落後）情況連中三元，他（阿密特迪亞路）做得好好。」阿莫林賽後刻意多談，只是笑言迪亞路需要好好休息，為周日對白禮頓做好準備，「有什麼我明日再跟他說」。即使阿密特迪亞路再度成為曼聯的救世主，阿莫林依然認為這名22歲的翼鋒仍有不少進步空間，強調需要好好照顧年輕球員的成長步伐。