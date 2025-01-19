羽毛球．印度賽｜李卓耀12日內兩遇安賽龍　再獲亞軍獎金仍豐厚

2025年羽毛球港將李卓耀在印度公開賽有個好開始，連過4關殺入決賽，再次面對丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）。

即使最終未能繼馬來西亞公開賽後再度「屠龍」，能連續兩年在這項超級750級別賽事獲得亞軍，已經難能可貴。



李卓耀在印度公開賽勇闖決賽。（資料圖片/梁鵬威攝）

李卓耀12日內兩度遇上安賽龍

踏入2025年，李卓耀跟安賽龍相當有緣，先在馬來西亞公開賽首圈相遇。31歲的安賽龍去年在漫長球季下身心俱疲，加上傷患影響，季初未及回復狀態。當時李卓耀只花38分鐘，便在32強爆冷以21：17、21：13淘汰這位丹麥球王。可是下一場16強賽事又輪到李卓耀狀態不穩，意外敗在台灣球手戚又仁拍下。

二人調整過後轉戰印度，同樣愈戰愈勇，李卓耀在今次印度公開賽先在首圈擊敗日本球手渡邉航貴，繼而次圈在落後法國球手杜馬波波夫（Toma Popov）一局劣勢下，打足3局共花1小時16分鐘熱血反勝， 8強僅花39分鐘便擊退台灣「一哥」周天成，4強鬥中國球手翁泓陽再次陷入落後一局劣勢，又一次連贏兩局反勝，盡顯鬥志，並在決賽重遇安賽龍。

安賽龍在狀態未回復十足下在印度愈戰愈勇，擊敗李卓耀奪冠。（Getty Images）

安賽龍回勇41分鐘輕鬆封王

時隔僅12日重遇，今次安賽龍明顯有備而來。首局初段李卓耀曾領先4：1、6：2，安賽龍發力連追4分扳平比數，雙方爭持一輪，局中起安賽龍已佔盡上風，8：8後連拿5分拉開至13：8，李卓耀無法追上，安賽龍以21：16先取首局。

相信各位羽毛球迷都知道，手風順的安賽龍可以如何誇張，次局情況正是如此。早段曾拉開至6：2，李卓耀一度力追，惟被安賽龍領先至8：5時連取8分，以16：5拋離，並終以一局21：8結束比賽，這場決賽只打了41分鐘。

李卓耀連續兩年在印度賽獲亞軍。（資料圖片/梁鵬威攝）

連續4個巡迴賽亞軍

即使未能再次擊敗安賽龍，今次賽事為超級750級別，總獎金高達95萬美元，亞軍獲分3.4%，亦即是32300萬美元，相當於超過25萬港元。

李卓耀自從2019年贏得香港公開賽冠軍，沉寂一段時間後在2023年再度爆發，先後在泰國公開賽和德國Hylo賽獲亞軍，去年和今年都成功殺入印度公開賽決賽，去年不敵中國的石宇奇，今年負安賽龍，始終與頒獎台最高一格只差一步。