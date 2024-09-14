羽毛球香港賽｜拉查諾激戰憾負　笑對後浪進逼　思考如何優雅老去

「90後」已不再年輕，就算未轉字頭，也距離30歲不遠矣。一眾「90頭」的女單球手，如戴資穎、仙杜、馬蓮等，身體已經五勞七傷，仍然堅持在場上爭取佳績，面對後浪的衝擊，又要如何自處。

泰國球手拉查諾（Ratchanok Intanon）在香港公開賽與年輕11年的日本新星宮崎友花爭入四強，18歲的宮崎移動速度高，令拉查諾打得吃力，最終兩人力戰72分鐘，拉查諾在決勝局「刁時」憾負，八強止步。

拉查諾近年戰績起伏不定，除了傷患所困，還經歷生命的重大變化，如今視勝負如浮雲，「今日唔知聽日事，最重要是活在當下」。



拉查諾相隔一年再來港參賽。（夏家朗攝）

香港公開賽女單頭號種子戴資穎，飽受膝傷困擾，日前僅戰4分鐘退賽，賽後在社交網站表明心跡，坦言：「不知道應該堅持下去。」

戴資穎的羽壇好友拉查諾，處境與小戴相若，她在上年的香港賽因足踝受傷而退賽，連杭州亞運都無法參賽，其後在今年初復出，為了在巴黎奧運前催谷狀態，半年間參加14項賽事，經常在首兩圈止步，左腳足踝的傷患仍未根治。

拉查諾被稱為泰國一代的「天才少女」，是最年輕的世青冠軍及世界冠軍，生涯贏得不少殊榮，但奧運金牌一直是她的最大目標，東京奧運八強與好友戴資穎合演經典一役，激戰至躺在地上仍然憾負。3年後的巴黎奧運，拉查諾再與「小戴」碰頭，雖然拉查諾力克好友晉級，惜同樣是八強出局，奧運冠軍夢仍未圓。

戴資穎與拉查諾在巴黎奧運再碰頭。（資料圖片／路透社）

新舊天才少女之戰

戰畢巴黎奧運後，拉查諾先休假，直至今周的香港公開賽復出，先挫中華台北的邱品蒨，再報回巴黎奧運一敗之仇、淘汰印尼的東宗，與日本新星宮崎友花碰頭，這名年僅18歲的日本小將，與拉查諾同樣是世青冠軍，是日本新一代的「天才少女」。

宮崎友花在場上幹勁十足。（夏家朗攝）

兩代的「天才少女」在香港體育館場上交鋒，18歲的宮崎友花在場上幹勁十足，移動速度及力量皆在拉查諾之上，宮崎以21：18先拔頭籌。拉查諾的移動速度不高，每當應對對方的調動、尤其是短波時，即使救到通常變成對方的機會球。雖然宮崎衝擊力強勁，但在決定及處理上仍有改善空間，不時失誤就立即望向場外的教練，對方只是以手勢示意她要更冷靜。

宮崎友花今仗有不少失誤。（夏家朗攝）

拉查諾在場上經驗老到，雖然未能短時間內取分，她變得更加耐心，一直尋找進攻機會，或者宮崎打失。至第二局中段，拉查諾依然是落後的一方，在場有零星的泰文打氣聲，其後宮崎急於得分，失誤次數增加，拉查諾反超前14：13，是今仗少有的領先，並以21：17扳回一城。

拉查諾在決勝局一度領先11：8，惜換場後被宮崎友花逆轉，更落後至13：17，這名泰國球手即時回敬4分追平，雙方在關鍵時刻拉鋸並戰至「刁時」，惜以20：22落敗，未能完成反勝。

拉查諾多次來港參賽，曾在2018、2019連續兩年晉身決賽，惟同樣屈居亞軍，今次再度無緣冠軍，離場時再向球迷合十致意。

拉查諾激戰72分鐘憾負。（夏家朗攝）

「90頭」球手的煩惱

拉查諾與宮崎友花相差11歲，她賽後盛讚對方是一顆矚目的新星，坦言今仗受制於對方的移動速度，不夠信心起板進攻，拉查諾同時道出有經驗球手身處的困境，「新世代球手的能力好、速度高，我們那一代的球手像是戴資穎、仙杜、馬蓮，一方面要照顧身體，畢竟大家都有新傷舊患，同時要增強體能才可與她們較量。」

如何在不受傷下爭成績，成為了拉查諾的最大課題，年紀漸長是永恆不變的定律，唯一可以改變的是自己心態，「我頗為滿意自己今仗的發揮，與年輕球手打到『55波』，雖然僅負，但至少完賽不需要被扶住離開。」拉查諾笑言。

拉查諾在場的移動速度不及對手。（夏家朗攝）

2021年，拉查諾母親因心臟病突然離世，對她的打擊甚大，對勝負的看法亦有不同，「你不知道自己可以活多久，今日不知明天事，落敗都只是小事，那麼明天再來過，人生最重要活在當下，保持開心，在羽毛球場上享受就好。」

拉查諾現時並非對羽毛球沒有追求，她希望重返世界前8，希望多打兩年至2026的名古屋亞運，最重要是在場上享受每一刻。

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拉查諾希望多打兩年。（夏家朗攝）