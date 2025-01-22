省港盃2025｜香港對廣東足球免費直播連結　港足主場晚上8時開賽

第43屆省港盃，香港隊首回合作客廣東打成1：1平手，今晚（22日）在香港大球場上演的次回合，再與廣東隊爭奪冠軍。港台電視提供電視和網上直播，以下為大家帶來賽事資訊和直播資料。



省港盃首回合：港隊作客與廣東打成1：1。（袁志浩攝）

省港盃首回合｜港足1：1廣東 史提芬彭利拿開紀錄 輸爭議十二碼

第43屆省港盃

次回合 香港 Vs 廣東

2025年1月22日

開賽時間：晚上8:00

比賽地點：香港大球場

售票詳情：已於Ticketflap公開發售（正價票：160港元，買一送一；特惠票：40港元）

所有正價票均於Ticketflap發售，球場不設現場售賣正價票。比賽當日，球場只售賣特惠票，售票時間為開賽2小時前至賽事下半場鳴笛前，售完即止，如比賽日前特惠票已售罄，將不設現場售票。

省港盃｜直播資訊

香港電台電視32直播，可透過4大平台收看，包括：

港台電視32、 港台網站、 港台YouTube頻道及 「RTHK電視」應用程式

港足與廣東隊將在香港大球場再度交手。（袁志浩攝）

省港盃｜香港隊球員名單

守門員：龐焯熙(均業北區)、鍾凱文(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)

後衛：亞歷斯祖(東方)、嚴啟倬(九龍城)、陳潤潼(冠忠南區)、周子謙(理文)、宋紘毅(大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉

中場：劉君正(均業北區)、黃皓雋(東方)、何瀧浩(九龍城)、趙聡悟(冠忠南區)、胡晉銘(理文)、李樂謙(大埔)

前鋒：劉智樂(標準流浪)、馬希偉(東方)、艾華、李小恆、史提芬彭利拿(冠忠南區)、劉家喬(理文)