省港盃︱吳宇曦安永佳無緣作客廣東　港足決選名單無傑志球員

香港足球代表隊今月15日將作客廣州越秀山體育場，與廣東隊展開第43屆省港盃首回合對決，港隊今公布決選名單。



足總早前公布首回合初選名單，當時表明以港足U23配以3位超齡球員參賽，但之後將參賽球隊更正為香港代表隊，決選時亦不會再考慮球員是否「超齡」。

港隊今屆繼續以大港腳配合年輕球員應戰。（資料圖片／梁鵬威攝）

從初選名單中，領軍的香港青年隊教練戴雅諾（Darren James Arnott）剔除了14名球員，包括剛離開東方、有望轉投中甲的中場余在言，同樣盛傳他投的東方翼鋒吳宇曦亦落選。另外，早前曾入圍大港腳的傑志小將馬斐同樣不入名單；初選中唯一中超兵安永佳名落孫山，無緣與一眾中超隊友同場對壘。

而在入圍球員之中，包括原先被列為「超齡球員」的亞歷斯祖、余煒廉、胡晉銘、劉智樂、艾華與史提芬彭利拿，而伍瑋謙、周子謙、黃皓雋、馬希偉與劉家喬等都曾獲大港腳徵召。日前助美國佛蒙特大學（University of Vermont）贏得美國NCAA Division 1冠軍的19歲後衛曾樂圖，亦成功打入決選。

值得留意，港會與傑志本來分別有3名及4名球員入圍初選，惟決選時兩隊都沒有球員入圍；現效力冠忠南區的趙聡悟屬傑志借將，他則在決選名單中。

港足省港盃首回名決選名單：



守門員：龐焯熙(均業北區)、鍾凱文(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)



後衛：亞歷斯祖(東方)、嚴啟倬(九龍城)、陳潤潼(冠忠南區)、周子謙(理文)、宋紘毅(大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉



中場：劉君正(均業北區)、黃皓雋(東方)、何瀧浩(九龍城)、趙聡悟(冠忠南區)、胡晉銘(理文)、李樂謙(大埔)



前鋒：劉智樂(標準流浪)、馬希偉(東方)、艾華、李小恆、史提芬彭利拿(冠忠南區)、劉家喬(理文)



港隊上屆在主場擊敗廣東。（資料圖片／梁鵬威攝）

港隊今月14日早上會先於香港訓練一課，然後出發前往廣州，再在當地練習，備戰下周三（15日）於越秀山體育場鬥廣東隊的首回合省港盃賽事。省港盃次回合會於今月22日於香港大球場舉行，足總早前公布，次回合成人票會以買一送一優惠發售。

第43屆省港盃賽程



首回合：

日期：1月15日

時間：07:30pm

地點：廣州越秀山體育場



次回合：

日期：1月22日

時間：08:00pm

地點：香港大球場

票價：160元（成人票，買一送一）；40元（特惠票）（網上購票平台：ticketflap）

