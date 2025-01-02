省港盃︱港足U23加超齡球員鬥廣東　吳宇曦安永佳入圍首回合初選

第43屆省港盃將於今月15日及22日上演兩回合賽事，港隊會先作客廣東，再返主場出擊。

港隊今屆派U23代表隊，配合超齡球員出戰，周四（2日）公布的首回合初選名單中，不乏大港腳球員。



港足雖然剛晉身東亞足球錦標賽決賽周，且取得國際A級賽六連勝，但由於省港盃比賽日並非國際賽期，且今月18及19日港超聯賽事只得冠忠南區輪空；東方與理文亦要兼顧月底的高級組銀牌戰。結果足總以香港23歲以下代表隊出戰省港盃，並由港足U23主教練Darren ARNOTT領軍。

港隊派U23代表隊參與今屆省港盃。（資料圖片）

足總今公布首回合作客的37人初選名單，值得留意，名單包括8位超齡球員，在中超於2月21日才開鑼下，外流深圳新鵬城的安永佳是唯一一位入圍的中超兵，其餘超齡球員包括自由身的余煒廉、亞歷斯祖、胡晉銘、余在言、劉智樂、史提芬彭利拿、艾華，但最終只有3位超齡球員可打入決選。

賽事兩回合之間沒有港超賽事的南區共有6人獲召，包括去年尾領取特區護照的李小恆；而部份曾入選大港腳的伍瑋謙、龐焯熙、周子謙、曾以行、黃皓雋、何瀧浩、馬希偉、吳宇曦、馬斐、劉家喬等亦在名單之上。

上屆次回合作客有份在互射十二碼階段操刀的吳宇曦，現已成港足球迷新寵兒，他亦有入圍今屆首回合初選名單。（資料圖片）

日前助美國佛蒙特大學 (University of Vermont)贏得美國NCAA Division 1冠軍的19歲後衛曾樂圖也獲得賞識。港隊今月14日會出發前往廣州，只作一課訓練後於越秀山體育場鬥廣東隊。

廣東隊日前已開始首階段集訓備戰，球隊今屆以中超深圳新鵬城為班底，意味假如安永佳入圍決選，有望與隊友們在場上對壘。去屆省港盃廣東隊雖首回合作客輸0：2，但次回合於主場贏3：1，最後互射12碼勝出，重奪冠軍寶座。

另外，今屆省港盃亦設女子組賽事，港隊將於1月14日作客廣東省足球訓練基地踢一場過比賽，決出第6屆女子省港盃盟主。

廣東隊上屆在主場捧盃。（資料圖片）

港足男子U23省港盃首回名37人初選名單：



守門員：龐焯熙(均業北區)、鍾凱文(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)、潘尚希(理文)



後衛：亞歷斯祖*(東方)、黎皚韜、林澔希(港會)、甘智健(傑志)、嚴啟倬(九龍城)、陳潤潼(冠忠南區)、周子謙、羅焯熙(理文)、宋紘毅(大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉*



中場：李呈(標準流浪)、劉君正(均業北區)、黃皓雋、余在言*(東方)、黃琛喆(港會)、李兆軒(傑志)、何瀧浩(九龍城)、趙聡悟(冠忠南區)、胡晉銘*(理文)、李樂謙(大埔)



前鋒：張廣然、劉智樂*(標準流浪)、馬希偉、吳宇曦(東方)、馬斐、楊焯鈞(傑志)、艾 華*、李小恆、史提芬彭利拿*(冠忠南區)、安永佳*(深圳新鵬城)、劉家喬



*超齡球員

決選名單將有三名超齡球員

