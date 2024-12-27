深圳行山｜盤點秋冬天登高好去處！難易程度任選有靚景打卡位

天氣轉涼，正是出遊的好時節，宜登高望遠，踏賞清秋。攻略君給大家整理了爬山好去處，登山走起！



馬巒山

「深圳最大的瀑布，在這裏！」馬巒山郊野公園位於坪山區，大部分山峰海拔都在500米以下，臨近大小梅沙和鹽田港等。峰巒疊翠，溪流潺潺，在山頂可縱覽城市和山海景觀~

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入口：馬巒山郊野公園西北門，適合老人小孩，從大門口左手邊徒步10分鐘就能看到瀑布，沿路可以溯溪玩水，也可以在落羽杉秘境打卡拍照，D區停車場離入口最近，A區停車場離河邊露營地、玩水小溪最近。

交通：地鐵3號線永湖站A2出口 ，「永湖地鐵站公交站②」轉乘坐366公交車，到「馬巒山郊野公園」公交站。



大雁頂

導航：開車到楊梅坑1號/2號停車場

線路：從停車場出來，往楊梅坑碼頭方向步行五分鐘，坐觀光線小巴車去鹿嘴山莊方向。觀光線下車地方注意標識，有大雁頂登山入口。

時長：從大雁頂入口到山頂，預計需要爬3個小時單程，覺得太累可以爬到1、2觀景台，只需要30分鐘左右。3號觀景台很美，單程需要1.5小時左右。

梧桐山

梧桐山有很多線路，攻略君推薦一條比較經典的路線：梧桐山北路登山口。

按圖看梧桐山風光！

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如果足夠幸運的話，在山頂還能看到「深圳八景」之一，令人震撼的梧桐煙雲

入口：梧桐山西北門

路線：梧桐山北門牌坊—梧桐山北路—鳳凰台—小梧桐廣場

全長：約7.8km

單程：3hrs

公交：211（梧桐山總站）下車、M445（梧桐山市場）下車

自駕：梧桐山西北門/梧桐山北大門牌坊旁停車場



了解其他上山方法：深圳梧桐山行山路線｜蓮塘口岸出發最方便 連走天池好漢坡電視塔

筆架山

筆架山公園位於深圳市中心北側，園內筆俊峰、筆冠峰和筆秀峰，三座主峰東西鼎立，形同筆架，因而得名。

按圖看筆架山公園風光！

海拔不高，有平坦大路，有崎嶇山路。難易任選，老少咸宜，腳程快一點，半小時就能抵達山頂，對打工人非常友好！

交通：

①深圳地鐵9號線、6號線的銀湖站（步行200米進入公園北門）

②深圳地鐵7號線的黃木崗站（步行600米，進入公園東門）

③深圳地鐵10號線的冬瓜嶺站（步行1KM進入公園西門）



不妨和家人朋友一起登高賞景~

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