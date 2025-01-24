康文署放寬桌球室限制下月底接受申請　桌總主席：冀未來完全放寬

香港的桌球室政策一直被指落後，限制16歲以下及穿校服的人士進入。康文署今日（24日）宣布，接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年進入桌球館的限制，入場最低年齡限制下調至8歲，同時允許穿着校服的人士進入持牌桌球館，由下月25日起接受申請。



「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（21日）舉行記者會，中國香港桌球總會主席羅永聰再度提及香港的桌球室政策，直指現時的政策落後，「政府現時對桌球室的管制已經太落後了，這些限制窒礙桌球在香港的發展，今時今日的桌球室已不像以往港產電影般的形象，政府要與時並進。」

康文署今日宣布，即將放寬對桌球室的限制，最低年齡限制下降至8歲，以及允許穿着校服的人士進入桌球室，而限制青少年進入桌球館的時間，則由晚上8時延長至晚上11時，禁止進入時間為晚上11時至早上7時，並於下月25日起接受持牌桌球館的申請。政府表示因應各界對推動本地桌球的意見，康文署於上年2月已成立工作小組，研究相關合適措施。

香港即將放寬對桌球室的限制。（資料圖片）

桌總主席羅永聰回應《香港01》查詢，直言今次非完全放寬，但總好過原地踏步，「康文署今次的放寬比早前建議的計劃簡單一點，桌球會需要各自申請，亦要符合一些條件，所以放寬並非完全放寬。在桌球界角度而言，當然希望取消全部限制，但總好過不做改變。」

羅永聰希望，康文署今次放寬後再檢視成效，並在未來一﹑兩年內取消所有關於桌球室的限制，未來可以達致任何年齡出入桌球室的最終目的。