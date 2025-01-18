卓林普反勝丁俊暉晉大師賽4強　今季獎金逾1200萬破紀錄｜桌球

卓林普（Judd Trump，又譯：特林普）在桌球大師賽（The Masters）以6：3反勝丁俊暉晉級4強，今季獎金達129.5萬鎊（約1228萬港元），超越另一香港優才奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），創桌球史上單季最高獎金紀錄。



大師賽與世錦賽（World Snooker Championship）、全英桌球錦標賽（UK Championship）合稱桌球三大賽（Triple Crown）。世界排名第一的卓林普首輪以6：1擊敗鶴健士（Barry Hawkins）後，在4強遇上中國球手丁俊暉。

4強面對丁俊暉，卓林普初段陷劣勢。（Getty Images）

丁俊暉首段表現強勢，以86：6、74：0連贏兩局，之後兩人各取一局，「小丁」中場休息時以3：1領先。

然而休息過後，卓林普回到場上一口氣連取五局，以局數６:３反勝丁俊暉晉級，將與應屆世錦賽冠軍威爾遜（Kyren Wilson）爭入決賽。

第六局丁俊暉出現關鍵失誤。（Getty Images）

今場勝出晉身4強，卓林普已有7.5萬英鎊「落袋」，此球季累積獎金達129.5萬英鎊，超越「火箭」奧蘇利雲上季創下的126.6萬英鎊紀錄，為桌球史上最高獎金球季。

賽後主持人提到他打破獎金紀錄時，全場觀眾即歡呼鼓掌，卓林普開玩笑回答：「別告訴這裏的人。感謝大家支持，很開心能在這些球迷面前比賽。」

創桌球單季最高獎金紀錄，賽後卓林普笑稱別告訴在場其他人。（X影片截圖）

3月到香港「主場作戰」

去年12月成為香港人的「準神」卓林普，今季已奪三個冠軍，且全都是高獎金賽事，分別是21萬鎊的上海大師賽、50萬鎊的沙特阿拉伯大師賽及25萬鎊的全英桌球錦標賽。若今次大師賽能奪冠，他還能獲得賽事史上最高的35萬鎊獎金。

3月卓林普還會出戰首次在香港舉辦的世界大獎賽（World Grand Prix），賽事會在啟德體育園舉行，獎金更從上屆的10萬鎊增至18萬鎊，不知屆時他能否在「主場」奪冠？

卓林普還會出戰3月首度在香港舉辦的世界大獎賽。（Getty Images）

卓林普今場比賽精華：