卓林普反勝丁俊暉晉大師賽4強 今季獎金逾1200萬破紀錄｜桌球
撰文：陳旭暉
出版：更新：
卓林普（Judd Trump，又譯：特林普）在桌球大師賽（The Masters）以6：3反勝丁俊暉晉級4強，今季獎金達129.5萬鎊（約1228萬港元），超越另一香港優才奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），創桌球史上單季最高獎金紀錄。
大師賽與世錦賽（World Snooker Championship）、全英桌球錦標賽（UK Championship）合稱桌球三大賽（Triple Crown）。世界排名第一的卓林普首輪以6：1擊敗鶴健士（Barry Hawkins）後，在4強遇上中國球手丁俊暉。
丁俊暉首段表現強勢，以86：6、74：0連贏兩局，之後兩人各取一局，「小丁」中場休息時以3：1領先。
然而休息過後，卓林普回到場上一口氣連取五局，以局數６:３反勝丁俊暉晉級，將與應屆世錦賽冠軍威爾遜（Kyren Wilson）爭入決賽。
今場勝出晉身4強，卓林普已有7.5萬英鎊「落袋」，此球季累積獎金達129.5萬英鎊，超越「火箭」奧蘇利雲上季創下的126.6萬英鎊紀錄，為桌球史上最高獎金球季。
賽後主持人提到他打破獎金紀錄時，全場觀眾即歡呼鼓掌，卓林普開玩笑回答：「別告訴這裏的人。感謝大家支持，很開心能在這些球迷面前比賽。」
3月到香港「主場作戰」
去年12月成為香港人的「準神」卓林普，今季已奪三個冠軍，且全都是高獎金賽事，分別是21萬鎊的上海大師賽、50萬鎊的沙特阿拉伯大師賽及25萬鎊的全英桌球錦標賽。若今次大師賽能奪冠，他還能獲得賽事史上最高的35萬鎊獎金。
3月卓林普還會出戰首次在香港舉辦的世界大獎賽（World Grand Prix），賽事會在啟德體育園舉行，獎金更從上屆的10萬鎊增至18萬鎊，不知屆時他能否在「主場」奪冠？
卓林普今場比賽精華：
奧蘇利雲明年3月啟德首度「主場」獻技 正物色有「維港景」新居2024回顧｜轉會停不了！咸美頓染紅麥巴比上馬 奧蘇卓林普變港人特林普隨奧蘇利雲腳步來港 8歲已想做「新奧蘇」曾感激一同訓練特林普正式做香港居民 曾稱不享受居英 傳與花滑女神馬曉晴相戀桌球︱特林普隨奧蘇利雲做香港人？ 一哥情傾溜冰女神遠離英國奧蘇利雲名下公司控告世界桌球管治機構壟斷 索賠近億港元桌球｜奧蘇利雲健康理由退大師賽 日前場上失態引關注澳門桌球大師賽｜傅家俊轟147挫世錦賽冠軍 精彩表現獲觀眾歡呼