桌球大師賽｜魔術師梅菲時隔十年再奪三大賽冠軍　曾失自信陷困境

桌球大師賽（Masters）決賽，「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）以局數10：7擊敗威爾遜（Kyren Wilson），自2015年後再於此賽事封王。

42歲的梅菲已有十年未曾贏過「三大賽」冠軍。奪冠後，他表示在外界眼中，或許自己一直是自信的球手，但其實信心早已崩潰。

令他改變的，是前世界冠軍彼得艾頓（Peter Ebdon）。



梅菲相隔十年再奪三大賽錦標。（Getty Images）

4強擊敗馬克艾倫（Mark Allen）晉級後，梅菲在決賽的對手是應屆世錦賽（World Snooker Championship）冠軍威爾遜，後者剛擊敗錄單季最高獎金紀錄的卓林普（Judd Trump），狀態正佳。不過梅菲發揮出色，第一節便帶着6：2優勢進入後台休息。之後威爾遜一度力追至8：7，梅菲頂住壓力連取兩局，終以10：7獲勝奪冠。

漫天飛絮中，42歲的梅菲開懷地捧起獎座，他此前共在三大賽（Triple Crown）——即大師賽、世錦賽及全英桌球錦標賽（UK Championship）各奪一次冠軍，但最近一次已是2015年贏大師賽，距今足足十年。

這個冠軍對梅菲而言得來不易。（Getty Images）

賽後受訪時，梅菲以「難以置信」及「震驚」來表達他的心情：「老實說，2021年世錦賽決賽輸給沙比（Mark Selby）後，我以為在這些比賽爭標的日子已經遠去了。不過跟彼得艾頓合作後，他助我找回自信，讓我記得自己曾擅長這項運動。老狗仍有些許生命力（There's still a bit of life in the old dog yet）。」

現年54歲的彼得艾頓曾奪2002年世錦賽冠軍，2020年退役後擔任過不少球手的教練，威爾遜也是其中之一。梅菲表示他跟彼得艾頓只合作了3項賽事，兩人去年秋天攜手之前，他完全失去自信。

梅菲賽後感謝新教練彼得艾頓助他找回自信。（Getty Images）

「我或許給人的印象是一個有自信的人，但以前我有機會贏下像這樣的賽事，我曾覺得這樣的日子不會回來。」早前奧蘇利雲被指因心理原因退賽，梅菲便曾公開力撐。「每個人都在背後戰鬥。事實上，我們在生命中要面對很多事情，包括麻煩和壓力，我們都在經歷一些其他人不知道的事。」

4強對馬克艾倫時，梅菲曾打出147滿分，是他生涯首次在三大賽中做到。該場賽後他被問到是否因缺乏自信而求助彼得艾頓，梅菲否認：「我只是希望在我的角落處，有一個同樣曾在場上戰鬥的人。」

梅菲笑指，4強賽前兩人甚至沒有討論戰術，只是在休息室裏聽音樂：「一個曾在那裏比過賽的人，知道什麼時候沉默不語比說話更好。」

重溫梅菲在4強打出的147：