桌球大師賽｜魔術師梅菲時隔十年再奪三大賽冠軍　曾失自信陷困境

桌球大師賽(Masters)決賽,「魔術師」梅菲(Shaun Murphy)以局數10:7擊敗威爾遜(Kyren Wilson),自2015年後再於此賽事封王。

42歲的梅菲已有十年未曾贏過「三大賽」冠軍。奪冠後,他表示在外界眼中,或許自己一直是自信的球手,但其實信心早已崩潰。

令他改變的,是前世界冠軍彼得艾頓(Peter Ebdon)。



梅菲相隔十年再奪三大賽錦標。(Getty Images)

4強擊敗馬克艾倫(Mark Allen)晉級後,梅菲在決賽的對手是應屆世錦賽(World Snooker Championship)冠軍威爾遜,後者剛擊敗錄單季最高獎金紀錄的卓林普(Judd Trump),狀態正佳。不過梅菲發揮出色,第一節便帶着6:2優勢進入後台休息。之後威爾遜一度力追至8:7,梅菲頂住壓力連取兩局,終以10:7獲勝奪冠。

漫天飛絮中,42歲的梅菲開懷地捧起獎座,他此前共在三大賽(Triple Crown)——即大師賽、世錦賽及全英桌球錦標賽(UK Championship)各奪一次冠軍,但最近一次已是2015年贏大師賽,距今足足十年。

這個冠軍對梅菲而言得來不易。(Getty Images)

賽後受訪時,梅菲以「難以置信」及「震驚」來表達他的心情:「老實說,2021年世錦賽決賽輸給沙比(Mark Selby)後,我以為在這些比賽爭標的日子已經遠去了。不過跟彼得艾頓合作後,他助我找回自信,讓我記得自己曾擅長這項運動。老狗仍有些許生命力(There's still a bit of life in the old dog yet)。」

現年54歲的彼得艾頓曾奪2002年世錦賽冠軍,2020年退役後擔任過不少球手的教練,威爾遜也是其中之一。梅菲表示他跟彼得艾頓只合作了3項賽事,兩人去年秋天攜手之前,他完全失去自信。

梅菲賽後感謝新教練彼得艾頓助他找回自信。(Getty Images)

「我或許給人的印象是一個有自信的人,但以前我有機會贏下像這樣的賽事,我曾覺得這樣的日子不會回來。」早前奧蘇利雲被指因心理原因退賽,梅菲便曾公開力撐。「每個人都在背後戰鬥。事實上,我們在生命中要面對很多事情,包括麻煩和壓力,我們都在經歷一些其他人不知道的事。」

4強對馬克艾倫時,梅菲曾打出147滿分,是他生涯首次在三大賽中做到。該場賽後他被問到是否因缺乏自信而求助彼得艾頓,梅菲否認:「我只是希望在我的角落處,有一個同樣曾在場上戰鬥的人。」

梅菲笑指,4強賽前兩人甚至沒有討論戰術,只是在休息室裏聽音樂:「一個曾在那裏比過賽的人,知道什麼時候沉默不語比說話更好。」

