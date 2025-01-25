拳擊｜韓國拳手挑釁「怪物」井上尚彌　4回合被KO無奈：太快太強

有「怪物」之稱的日本拳手井上尚彌，周五（24日）晚在東京迎戰韓國拳手金藝俊，上演四大拳擊組織冠軍腰帶保衛戰。

賽事最令人意外一幕，是第四回合金藝俊連續挑釁，隨後被井上尚彌以組合拳擊倒落敗。夠膽挑釁「怪物」當然不常見，該韓國拳手因此引來網民及媒體關注，他賽後受訪時解釋原因，同時感嘆井上實在太強。



井上尚彌（右）用四回合擊倒金藝俊，再次衛冕成功。（井上尚彌Instagram）

井上尚彌手執四大拳擊組織WBC、WBA、WBO、IBF在超雛量級的冠軍金腰帶，且已多次衛冕，今仗對手本應是另一擁有不敗戰績的澳洲拳手Sam Goodman，但後者兩度因傷退賽，開賽前僅13日才緊急宣布由金藝俊代替。

金藝俊目前世界排名第11，職業生涯25戰21勝（13 KO）2和2負，對日本拳手7戰全勝，有「Trouble Maker」和「日本殺手」之稱。然而相對於井上29戰全勝且錄26次KO的恐怖戰績，自然相形見絀。

第一回合雙方較為謹慎，以試探為主。（井上尚彌Instagram）

經過第一回合試探後，井上第二回合便開始積極進攻並取得優勢，打中金藝俊臉部使他左眼下部開始腫脹。金藝俊也沒有束手就擒，第三回合嘗試反擊，但整體優勢仍在井上一方。

井上尚彌在第四回合更積極展開猛攻，數次將金藝俊逼到角落，且有幾次清脆出拳打中對方身體及面部。然而被壓制之下，金藝俊竟連續向井上招手並點頭示意「來啊」。

井上尚彌第二回合開始展開猛攻。（井上尚彌Instagram）

被稱為「怪物」井上尚彌在擂台上未嘗一敗，幾何被對手這樣挑釁？結果金藝俊第四次挑釁後不足半秒，即被井上以連環拳擊中臉部倒地，只見他神情痛苦無法堅持而放棄比賽，一場十二回合的拳賽在第四回合便告結束，井上尚彌再次衛冕。

金藝俊挑釁井上尚彌，在網上引起熱議，他在落敗後退場時還痛哭不止。不少人都好奇他是真的不知好歹，還是在劣勢下用這樣的方式來激勵自己？

賽後記者會上，左眼腫脹且瘀黑的金藝俊無奈地解釋：「那其實是戰術，想引誘他靠近進攻時反擊。我當然知道井上的出拳十分出色，但實際對上他時，才感覺到比研究中更快、更強。」

金藝俊無奈指，井上的拳比研究中更快、更強。（井上尚彌Instagram）

韓國已18年沒有拳手能登上世界第一，《朝鮮日報》也慨嘆這個夢想倒在名為「怪物」的高牆之前。金藝俊表示今仗是為勝利而來，因此對落敗感到屈辱與後悔。

「怪物」井上尚彌為何如此強大？他父親兼教練井上真吾賽後向《Sport報知》表示，父子對訓練都毫不妥協，每次強度都會比之前更強：「例如在訓練的回合結束時，會讓他全速打10秒沙包，有時也會再加5到10秒，擴大尚彌的體能極限。有時候訓練結束後，會看到他的臉色一片慘白。」