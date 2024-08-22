巴黎奧運｜性別質疑風波　J.K.羅琳訴訟壓力下疑刪文加自我滅聲

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）曾在社交媒體X（前稱Twitter）發言，質疑今屆巴黎奧運有跨性別拳手參賽，引起過不少討論。早前當事人之一、阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）決定提出法律訴訟，控告網絡欺凌的幕後黑手。

近日有網民發現，這名作家已13天沒有在X發言，更偷偷刪掉27則帖文，阿爾及利亞足球國家隊隨即貼出一樽特大珍珠奶茶，揶揄J.K.羅琳。



《哈利波特》作家J.K.羅琳，因今次奧運性別爭議事件，或面臨官非。（Getty Images）

卡莉芙及中華台北拳手林郁婷，今屆奧運被捲入性別爭議風波，直至兩人奪金後，爭論仍未平息。

J.K.羅琳今月初曾在X（前稱Twitter）轉發英國《衛報》報道，質疑今次奧運有跨性別拳手參賽：「這種瘋狂要怎樣才能停止？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺？」該篇報道的兩張照片，便是卡莉芙與林郁婷。

即使國際奧委會（IOC）一再澄清二人為女性，亦符合比賽資格，不過J.K.羅琳仍經常在X轉發有關報道及言論，質疑林郁婷及卡莉芙有比賽優勢。

另一被捲入性別爭議風波的拳手林郁婷。（Getty Images）

8月11日，外媒報道指卡莉芙將針對社交媒體言論展開法律訴訟，J.K.羅琳可能為其中一名被告。一名在X擁有逾18萬粉絲、曾為美國海軍情報總監的網絡紅人周三（21日）稱，自卡莉芙決定訴諸法律後，該名作家已刪除27篇帖文，並有13天沒有發文。

該則帖文引來網民熱議，更獲超過2200萬次瀏覽。阿爾及利亞足球國家隊轉發以支持己國的卡莉芙之餘，更配上一張巨型的珍珠奶茶圖片，「串爆」J.K.羅琳，獲網民大讚：「『小編』應該要升職加人工！」、「最佳網編」、「看得我也想喝珍珠奶茶了」，估計珍珠奶茶是代表支持中華台北選手林郁婷。

這名英國作家過去多次有爭議性言論，她對跨性別人士的立場，近年被批評為「跨性別恐懼者（transphobic）」。去年10月，英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）指當地法例變化後，錯誤稱呼對方性別，可能會面臨兩年監禁。

當時J.K.羅琳在X貼出一張照片，否認跨性別女性是女性。有人留言暗示她要為此入獄，這名作家回應：「如果要強迫言論，拒絕承認性別的真實性和重要性，我很樂意為此入獄兩年。把我告上法庭吧，我認為這會比過往行紅地毯更有趣。」

因此今次J.K.羅琳突然沉默，又疑似偷偷刪除發文，引來網民取笑，重提她「樂意入獄」言論：「我以為她很樂意為自己『恐跨性別』的觀點而入獄」、「她不是會在屋頂大叫以捍衛自己的原則嗎？」、「她怎麼了？明明她曾寫過精彩的小說，講述英雄如何忠於自己，對抗欺凌……」

查詢數據網站socialblade.com，顯示J.K.羅琳在X的帖文自8月11日至今減少了34篇，不過有人指出，她經常轉發其他人的帖文，亦可能是原帖文被刪掉而J.K.羅琳又沒有引用，因此導致帖文數字減少，但無法查證。不過查閱她的帳號，不少批評卡莉芙的言論及轉發仍在，包括直斥該名拳手為「知道自己被仇女機構保護的男人」。

不過可以肯定的是，她上一次在X發文已是8月7日，之後僅轉發過土耳其拳手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在四強不敵林郁婷後，做出「X」手勢疑影射對手染色體的影片，與此前經常用此平台發言風格截然不同。