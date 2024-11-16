Tyson泰臣58歲滿臉倦容吞敗　裁判一致判保羅勝　揚言非最後一戰

傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人、職業拳擊手保羅（Jake Paul）的拳賽會在香港時間周六（16日）開始。這場比賽萬眾矚目，賽前雙方過磅時便已火藥味十足，泰臣一巴掌打在保羅臉上，後者在訪問時更豪言要在4或5回合內擊倒泰臣。

58歲的泰臣在最初兩局曾打出優勢，讓保羅不敢「埋身」，但年齡所限，這名體力不支的前拳王漸現疲態，終以74：78不敵保羅。



保羅坐豪華車輛入場。（直播截圖）

泰臣只簡單地穿着黑色背心入場。（直播截圖）

第一回合，泰臣便展現出強大壓迫感，並頻繁主動上前進攻，Jake Paul則拉開距離，雙方都曾擊中對方臉部。第二回合雙方戰況未有太大變動，但第三回合保羅加強進攻，泰臣動作變慢，開始顯得體力不足。

前兩局保羅拉開距離以試探及消耗為主，58歲的泰臣開始顯露疲態。（直播截圖）

第四回合雙方節奏變慢，第五回合則有多次肉搏，泰臣被保羅數次擊中。第六回合泰臣以防守為主，未有現出破綻。第七回合泰臣再被擊中臉部，體力不支下，見到他回合結束回到角落時，臉露痛苦表情。

最後一回合，泰臣繼續以防守為主，保羅在臨完場前未再進攻，向其鞠躬表示敬意。泰臣在前兩局則打出優勢，最終裁判判定，保羅以78：74取勝。

保羅最後數秒未再進攻，向泰臣鞠躬表示敬意。（直播截圖）

泰臣前兩局含優，但保羅以點數78：74取勝。（直播截圖）

58歲泰臣復出

這場拳賽於今年4月時公布，原定今年7月較量，不過泰臣因胃潰瘍而宣布推遲4個月。泰臣今年已58歲，德州體育委員會表示他身體狀況符合比賽要求，並判定今場為職業賽事，但因應泰臣年紀，而調整比賽規定。

賽前過磅時，泰臣掌摑Jake Paul臉部。（路透社）

比賽預計會進行8回合，每回合2分鐘，而非通常的3分鐘、10或12回合。此外，兩人都會使用較重的14安士拳套，而非標準的10安士，以降低拳擊威力。賽前雙方過磅，泰臣體重為228.4磅，Jake Paul則重227.2磅。能見到泰臣即使已58歲，但肌肉仍相當健碩。

泰臣上一次出戰職業拳賽已是2005年，之後他曾數次出席表演賽，最近一次是在2020年，對戰曾在4個不同級別6獲拳王頭銜的Roy Jones Jr.，最終雙方平手。

58歲的泰臣仍相當健碩。（路透社）

泰臣對手Jake Paul是什麼人？

泰臣今場對手Jake Paul今年27歲，正值少壯之年。他是世界上最高收入的YouTuber之一，其頻道擁逾2000萬追蹤者，早年與胞兄Logan Paul以拍攝各類瘋狂搞笑的影片聞名。後者因在2017年到日本拍攝「自殺森林」青木原森林的影片，曾引來過巨大爭議。

不過Jake Paul並非純粹網絡紅人，他之後進軍職業拳擊界，在2020年1月30日出道，至今11場職業賽事錄10勝7次KO，只以點數不敵英國重量級拳王Tyson Fury胞弟Tommy Fury。

被泰臣掌摑後，他表示會認真看待今場比賽：「我很開心他摑我，現在這成私人恩怨了。當我把他打到落花流水時，沒人能說些什麼。我會在4或5回合內擊倒他。」

Jake Paul在2020年進軍職業拳擊界。（路透社）

前排座位一票難求 最貴VIP套票200萬美元

今場比賽在德州的AT&T場館舉行，最便宜門票約50美元（約390港元），靠近擂台的地面座位目前已無法從二手網站購買，一層看台的座位已賣至約2000美元（約15570港元）。

《馬卡報》指，最貴的「普通門票」為5000美元（約39000港元），能獲場邊座位的「Ringside VVIP Package」要價20000美元（約15.6萬港元）。多間美媒報道，官方能為粉絲制定相應門票內容，來自洛杉磯的法律事務所TorkLaw，便購買200萬美元（約1557萬港元）的「MVP Owner's Experience」，可現場觀看過磅儀式、與兩名拳手一同參觀更衣室及合照等，並有8張前排座位門票。