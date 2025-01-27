英超｜曼聯對富咸名單續缺拉舒福特　阿莫林：寧讓門將教練做後備

曼聯作客以1：0小勝富咸，寶貴三分為主帥阿莫林（Ruben Amorim）紓解壓力。焦點球星拉舒福特（Marcus Rashford）早前回歸球隊操練，但今仗再次被排除在比賽名單之外，阿莫林直斥「福仔」沒有付出最大努力，更表示寧願將63歲的門將教練放在後備席上。



拉舒福特今仗再被棄用。（Getty Images）

主場作戰的富咸今仗面對曼聯，在控球率、攻門、預期入球等各項數據都佔優，不過利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在78分鐘攻入全場唯一入球，助「紅魔鬼」作客取得3分。

曼聯今場只得4次攻門，預期入球也只有0.25，即使攻力不出眾，主帥阿莫林仍將拉舒福特排除在陣容之外。「福仔」自去年12月開始，已連續10場比賽未有上陣，當中只得在曼聯主場0：2不敵紐卡素的英超賽事有坐後備，但也沒有落場。今次他再次未能進入比賽名單，記者賽後問阿莫林原因時，阿莫林毫不留情地批評「福仔」的態度。

阿莫林賽後批評拉舒福特未有付出最大努力。（路透社）

「如果事情沒有改變，那我也不會改變（決定）。情況對每一名球員都一樣，只要你付出最大努力去做正確的事，我們才能使用每一名球員。」他接受BBC訪問時表示。

曼聯今仗後備席上沒有任何前鋒，甚至加入青訓出身的「大冧巴」21歲中場高尼爾（Toby Collyer），並在76分鐘入替受傷的烏加迪（Manuel Ugarte）。阿莫林表示：「你能看到我們後備席缺乏一些節奏，但從優先度來看，我寧願放Jorge Vital（曼聯現任門將教練，63歲）在後備席，也不會放一名不是每天付出最大努力的球員。」

曼聯門將教練Jorge Vital。（Getty Images）

拉舒福特不僅在曼聯失去位置，雖然轉會傳聞不少，卻未必能離隊：AC米蘭引入非歐盟球員名額有限情況下，已確定不會租借「福仔」；盛傳有意羅致的巴塞隆拿，也需要騰出隊內薪酬空間才能成事。

曼聯在各項賽事兩連勝，今仗勝出後在英超積分榜暫時排在第12位，落後第4的曼城12分，要爭歐聯資格仍有很高難度，但領先第18位的狼隊13分之下，相信阿莫林短期內應不會再說球隊要護級。