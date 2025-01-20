曼聯輸波　阿莫林贈記者頭條標題　「我們或許是史上最差的曼聯」

曼聯周日（19日）對白禮頓開賽前悼念名宿丹尼士羅（Dennis Law）逝世，然而最後在主場1：3落敗，未能為該位傳奇送上一場勝仗。

「紅魔鬼」主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後對球隊表現感到失望：「我們或許是史上最差的曼聯，我們必須承認這一點。」



英超曼聯又輸一場。（路透社）

開賽僅5分鐘，文達（Yankuba Minteh）便接應三笘薰橫傳為白禮頓先開紀錄，曼聯在23分鐘由隊長般奴費南迪斯射入十二碼扳平，可是下半場三笘薰在60分鐘再入一球，加上曼聯門將奧拿拿出現重大失誤甩手，「執雞」的魯達（Georginio Rutter）冷靜射入，助白禮頓作客贏3：1。

今季曼聯12次主場輸了6次，是1893/94球季後最差一次（當時12場輸10場），距今131年，當時這間球會還叫Newton Heath LYR，創會僅15年。阿莫林賽後難掩失望：「近10場英超賽事我們僅贏2場，想像一下這對曼聯球迷來說代表什麼，也想像一下對我來說代表什麼。」

阿莫林直言現在這支曼聯或是隊史最差。（路透社）

這名葡萄牙少帥深知擔任曼聯主帥有多困難：「球會聘請新帥，落敗次數卻比上任教頭（坦赫格）更多——我完全知道這件事。我們或許是史上最差的曼聯，我知道媒體希望我說點什麼來做頭條標題，我這麼說是因為我們要承認這一點，並去改變它。」他也慷慨地補充：「來吧，這是你們的頭條標題。」

阿莫林續稱球隊今次主場落敗不可接受，承認白禮頓表現更佳，曼聯踢得十分焦慮與緊張。根據賽後統計，「紅魔鬼」全場控球率其實以52%稍微佔優，攻門次數也更多（10比6），但預期入球及黃金機會則不如白禮頓。

白禮頓勝出後，目前排英超第9。（路透社）

那麼按積分而言，今季的曼聯是否史上最差？他們輸波後被水晶宮超前，在積分榜下跌一位，目前以26分排在英超第13，據Opta統計，紅魔鬼隊史有13季同期積分更差，最差一季是1930/31，當時曼聯在此階段只得9分，不過相信今季這樣的戰績，不會有紅魔球迷收貨。

BBC指阿莫林賽前跟費格遜有一段長時間交談，並受後者鼓勵要抱積極心態。阿莫林賽後堅稱不會改變3-4-3陣式：「曼聯球員正努力適應，陣中每個人都表現不佳，我們需接受這一點。我知道我們可以取得成功，但我也不天真，我們需要捱過這段時期。無論如何，我都不會改變自己。」