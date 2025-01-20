轉會｜曼聯繼續大清洗　安東尼勢外借貝迪斯　拉舒福特或投多蒙特

曼聯在冬季轉會窗似乎會繼續清洗部份高薪球員，當中，翼鋒安東尼（Antony）盛傳將被外借到西甲的貝迪斯，直到季尾，雙方已進入最後談判階段，周日（19）對白禮頓一役，或是他今季最後一次披上「紅魔鬼」球衣。

此外，拉舒福特（Marcus Rashford）外借AC米蘭一事，雖然因一個與英國脫歐有關的規例而傳出觸礁，但德國傳媒指多蒙特有望簽入他，「福仔」將在數日後前往當地體檢。



安東尼（右）將外借到西甲球會貝迪斯。（路透社）

24歲的安東尼今季上陣機會大減，22輪聯賽後只得8次上陣且全為後備入替，目前未直接參與任何入球。曼聯近期受財政問題所困，夏季已無奈放走「親生仔」麥湯米尼，冬季轉會窗若想買人，便先要賣人或騰出薪酬空間，安東尼便一直被指是對象之一。

安東尼在2022年夏天從阿積士加盟曼聯，當時轉會費達9500萬歐元，加上500萬歐元附加條款，讓他成為曼聯史上第二貴收購，僅次於1.05億歐元的普巴。

安東尼被指是曼聯史上最失敗收購之一。（Getty Images）

然而，即使在奧脫福跟隨恩師坦赫格，安東尼未能踢出表現說服球迷，加盟至今在在英超上陣62場，僅入5球。高昂身價加上標誌性的原地360度轉身，讓他被球迷改花名為「自轉」、「圓規」、「圓神」等，也被認為是曼聯史上最失敗收購之一。

BBC、ESPN等媒體報道，貝迪斯已接近借走安東尼至今季結束，「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）指該球員已同意加盟，轉會將很快落實。安東尼目前周薪約23.7萬歐元（20萬鎊），排名隊內第5，BBC指曼聯仍會承擔他部分薪酬。

AC米蘭轉軚 拉舒福特或借去多蒙特

至於另一盛傳會離隊的高薪球員拉舒福特，早前一直被指很可能借到AC米蘭，不過意大利足總在2024年5月頒布的新規例，則令米蘭或未能簽入「福仔」。因英國已脫離歐盟，意足總由去年夏季轉會窗開始，新註冊的英國球員就不再獲享與歐盟球員同等待遇，註冊名額與其他非歐盟球員一樣受限，目前每間球會只可註冊兩名非歐盟國球員，不過，英國或阿爾巴尼亞籍球員可額外獲一個名額。

目前米蘭的兩個非歐盟球員名額，由去年夏季簽入的塞爾維亞後衛史達軒查柏夫洛域和巴西前鋒艾馬遜佔據，意味只餘下一個名額去簽入英格蘭球員。由於曼城隊長基爾獲加（Kyle Walker）也有意離隊，有指AC米蘭更希望簽入獲加。德國《圖片報》報道現時多蒙特接近簽下拉舒福特，該球員會在當地時間周四前往體檢。

拉舒福特如今在曼聯已變成透明人。（Getty Images）

「福仔」近期遭曼聯主帥阿莫林棄用，多次被排除在比賽名單之外，包括周日主場不敵白禮頓一役。

賽後阿莫林被問到會否考慮重新起用「福仔」時，回答：「是他選擇不踢。球隊剛落敗，現在是一個很不佳的時刻，我不想關注這件事，而且拉舒福特也不在這裏。」他補充：「無論如何，我也不會派一名我不相信是陣中最好的球員上陣。」似乎對該球員相當不滿。