轉會｜安東尼外借覓生涯轉機　「打折」後仍為貝迪斯最高薪球員

曼聯翼鋒安東尼（Antony）即將外借西甲球會貝迪斯，他在2022年夏天以近1億歐元轉會費加盟後，是「紅魔鬼」史上第二貴球員，然而他表現備受外界批評，被英國傳媒稱為曼聯甚至是英超史上最失敗收購。

今次安東尼外借被視為尋找生涯轉機，不過高昂薪酬成為關注焦點，也可從中看到曼聯近年收購球員的弊端。



安東尼（右二）經歷在曼聯失敗的兩季半後，即將外借貝迪斯。（路透社）

安東尼自2022年加盟曼聯後，便時常成為外界揶揄對象，高昂身價加上標誌性的原地360度轉身，讓他被球迷改花名為「自轉」、「圓規」、「圓神」等。

他轉會奧脫福至今，英超出戰62場僅貢獻5入球3助攻，加起來比他領到的黃牌（10張）還少，因此多間英國媒體如BBC等形容他是曼聯史上最差轉會之一，《衛報》更指或是英超史上最差。

曼聯最貴收購排名

普巴 1.05億歐元

安東尼 9500萬歐元

哈利馬古尼 8700萬歐元

查頓辛祖 8500萬歐元

盧卡古 8470萬歐元



曼聯近年出高價買人，效果似乎都不太理想。（Getty Images）

曼聯在新班主拉傑夫帶領下，冬季轉會窗繼續改革並積極清洗陣中球員。安東尼在新帥阿莫林麾下不受重用，今季聯賽只有8次上陣且全為後備，而且周薪約23.7萬歐元（20萬鎊）排隊內第5，因此也成為清洗對象。

BBC報道，他今次以借將身份加盟貝迪斯，對方會承擔84%薪酬外加獎金，即每周約20萬歐元（16.8萬鎊）。然而即使月薪打折，落實轉會後安東尼仍是貝迪斯陣中最高收入球員，目前該球會周薪最高者是前皇馬球星伊斯高（Isco），但每周薪酬也只是12萬歐元。Capology資料顯示，貝迪斯球員平均周薪是4.05萬歐元，只有安東尼收入約兩成。

貝迪斯目前最高薪球員是伊斯高，但也只有安東尼6成。（Getty Images）

不難看出一點是，曼聯近年為球員開出薪酬普遍過高，目前英超薪酬前10名球員中，便有3人來自曼聯，包括卡斯米路、拉舒福特、般奴費南迪斯，但表現與收入難言相符，更加重球會財政負擔，導致在轉會市場上舉步維艱——不得不提的，還有以25萬周薪排聯賽第12，卻因傷極少上陣的美臣蒙特。

「轉會達人」羅賓奴（Fabrizio Romano）表示，安東尼已到達西班牙並準備接受體檢，將外借至今季結束，貝迪斯不可選擇買斷。他補充今次轉會有一項條款：若安東尼上陣次數不足一定次數，貝迪斯要支付罰款。這意味曼聯或球員方也不肯定，他能否在新球會有足夠機會。

安東尼今次外借貝迪斯，有最低上陣次數限制。（Getty Images）

貝迪斯目前排西甲第12，周六（25日）晚的比賽安東尼相信無法參戰，待轉會落實後，他最快可以上陣的比賽為下周日（2月2日）深夜迎戰畢爾包一戰，且看他能否在西甲扭轉職業生涯。