英超｜傳拉舒福特仍望留效曼聯　阿莫林日前回應疑被誤解

曼聯球星拉舒福特(Marcus Rashford)去留近期備受關注,「紅魔鬼」日前主場1:3不敵白禮頓,拉舒福特再次被排除在比賽名單之外,主帥阿莫林(Ruben Amorim)賽後表示這是該球員選擇不踢(it's his choice)。

不過BBC表示從消息人士口中得知,外界應誤解了阿莫林意思,因為拉舒福特仍希望為曼聯效力。



拉舒福特(左上)被指仍想留在曼聯。(路透社)

冬季轉會窗開啟前,便有報道指曼聯有意放售拉舒福特,該球員之後自行接受訪問,表示「已準備接受新挑戰」,被視作有意離隊。之後「福仔」在隊中漸變隱形人,多場比賽不入後備名單,近期也有不少外借傳聞。

日前不敵白禮頓賽後,有記者問阿莫林會否考慮重新起用拉舒福特時,該主帥回答:「是他選擇(不踢)。無論如何,我也不會派一名我不相信是陣中最好的球員上陣。」

阿莫林日前一句回答,引外界猜測不斷。(路透社)

當時他回答原文為「it's his choice」,不少媒體認為阿莫林意思是「It is his choice (not to play)」,BBC也指這句回答使外界猜測是拉舒福特要求阿莫林不用考慮派他上陣。

不過BBC續指有曼聯內部人士認為,該說話不是阿莫林真正意思,而是「拉舒福特的前途掌握在他自己手中」;接近拉舒福特的消息人士也表示,他仍希望為曼聯效力,而且對阿莫林沒有不滿,只要被徵召便會披甲上陣。

英國《每日郵報》更指,「福仔」這段時間雖沒有比賽,但一直有額外操練以保持狀態,周日隊友與白禮頓比賽時,他聘請私人教練在卡靈頓加操,因此可以出戰周四(23日)深夜對格拉斯哥流浪的歐霸賽事。

《每日郵報》指拉舒福特積極加操,希望再為球隊出戰。(路透社)

圍繞「福仔」的外借傳聞持續,繼早前AC米蘭因非歐盟名額有限而放棄、多蒙特成大熱門後,《太陽報》指摩納哥與巴塞隆拿亦希望羅致該英格蘭前鋒,西班牙《每日體育報》更稱他跟巴塞已達成協議,但由於該球會財政問題,需放走隊內球員騰出薪資空間才能成事。

曼聯將在香港時間周四深夜4時的歐霸賽事迎戰格拉斯哥流浪,目前曼聯排在第7,領先對手1分,若拉舒福特能出戰今場比賽,或是證明自己以繼續留隊的珍貴機會。