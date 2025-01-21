英超｜傳拉舒福特仍望留效曼聯　阿莫林日前回應疑被誤解

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）去留近期備受關注，「紅魔鬼」日前主場1：3不敵白禮頓，拉舒福特再次被排除在比賽名單之外，主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後表示這是該球員選擇不踢（it's his choice）。

不過BBC表示從消息人士口中得知，外界應誤解了阿莫林意思，因為拉舒福特仍希望為曼聯效力。



拉舒福特（左上）被指仍想留在曼聯。（路透社）

冬季轉會窗開啟前，便有報道指曼聯有意放售拉舒福特，該球員之後自行接受訪問，表示「已準備接受新挑戰」，被視作有意離隊。之後「福仔」在隊中漸變隱形人，多場比賽不入後備名單，近期也有不少外借傳聞。

日前不敵白禮頓賽後，有記者問阿莫林會否考慮重新起用拉舒福特時，該主帥回答：「是他選擇（不踢）。無論如何，我也不會派一名我不相信是陣中最好的球員上陣。」

阿莫林日前一句回答，引外界猜測不斷。（路透社）

當時他回答原文為「it's his choice」，不少媒體認為阿莫林意思是「It is his choice (not to play)」，BBC也指這句回答使外界猜測是拉舒福特要求阿莫林不用考慮派他上陣。

不過BBC續指有曼聯內部人士認為，該說話不是阿莫林真正意思，而是「拉舒福特的前途掌握在他自己手中」；接近拉舒福特的消息人士也表示，他仍希望為曼聯效力，而且對阿莫林沒有不滿，只要被徵召便會披甲上陣。

英國《每日郵報》更指，「福仔」這段時間雖沒有比賽，但一直有額外操練以保持狀態，周日隊友與白禮頓比賽時，他聘請私人教練在卡靈頓加操，因此可以出戰周四（23日）深夜對格拉斯哥流浪的歐霸賽事。

《每日郵報》指拉舒福特積極加操，希望再為球隊出戰。（路透社）

圍繞「福仔」的外借傳聞持續，繼早前AC米蘭因非歐盟名額有限而放棄、多蒙特成大熱門後，《太陽報》指摩納哥與巴塞隆拿亦希望羅致該英格蘭前鋒，西班牙《每日體育報》更稱他跟巴塞已達成協議，但由於該球會財政問題，需放走隊內球員騰出薪資空間才能成事。

曼聯將在香港時間周四深夜4時的歐霸賽事迎戰格拉斯哥流浪，目前曼聯排在第7，領先對手1分，若拉舒福特能出戰今場比賽，或是證明自己以繼續留隊的珍貴機會。