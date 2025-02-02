港島徑2段行山｜薄扶林水塘起步至貝璐道　俯瞰香港仔避風塘靚景

在薄扶林水塘出發，此段大部份都是車路和傍引水道而建的石屎小徑，平緩而走。末段下行到田灣邨上方的引水道，終點接回貝璐道。沿路經過多條小溪流，終點更與薑花澗交匯，傳來流水淙淙之聲。

長度：4.5公里 時間：1.5小時



標距柱：H015 - H025

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於起點根據路標指示前行往配水庫車路，繞過後會看見郊遊地點的入口，轉左走上石級路接走車路，不久便會看到馳馬徑。看見分岔路應向右方繼續前行，另一條小路通往置富花園。在這裡可遠觀高501米的奇力山。到達馳馬徑，即車路的盡頭後，可在路旁的小平台遙望香港仔和南丫島一帶的風光。接著沿石級緩緩下行，再接走引水道約30分鐘步程便到達位於貝璐道的終點。

俯瞰香港仔避風塘（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

導賞點

薄扶林水塘為香港第一座儲水庫，於1862年竣工。水塘在1877年完成擴建工程，總儲水量達6,800萬加侖。

「鴨巴甸」是英國於1841年佔領香港後，為記念外交部大臣鴨巴甸勳爵而給予香港仔的名稱。日佔時期香港仔被易名為「元香港」，及後戰事結束，香港仔終能回復它舊日親切的稱呼。

交通資料

起點：

• 於中環交易廣場乘搭城巴4X號*、30X號、91號、7號，或乘搭專線小巴22號或22X號*，在薄扶林水塘道下車，步行往起點。

*只於星期一至六行駛



終點：

沿貝璐道下走至香港仔海傍道乘搭公共交通前往各區，如城巴970X號（至港鐵太子及長沙灣站）、城巴37B號、90B號（至港鐵金鐘站）、70號（至中環交易廣場）、77號（至港鐵筲箕灣站）、973號（至港鐵尖東站）、九巴/城巴170號（至港鐵沙田站）、專線小巴58號（至港鐵堅尼地城站）等。



香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第二段：薄扶林水塘＞貝璐道】

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