紅花嶺郊野公園｜政府放寬禁區限制　行山人士可搭小巴出入蓮麻坑

行山人士喜訊！前往紅花嶺郊野公園行山更方便，可以直接乘搭專線小巴59K來往蓮麻坑村及上水港鐵站。政府宣布警務處已於今日（24日）刊憲，豁免乘搭專線服務公共小巴經橫瀝至蓮麻坑村村口的一段邊境禁區路段往返蓮麻坑村的任何人士，無須申請禁區通行證。

由今日起，市民及遊客可從上水港鐵站出發，乘坐專線服務的公共小巴59K號線（上水站—蓮麻坑），途經相關禁區路段進入蓮麻坑村；下車後，市民可直接行蓮麻坑郊遊徑進入紅花嶺郊野公園。以往，沒有禁區紙的人士想搭小巴入蓮麻坑村，必須在打鼓嶺12號警崗下車，行700米長的繞道山徑入蓮麻坑村。



行山人士如今想入蓮麻坑村，可以在上水港鐵站搭59K小巴，搭到總站蓮麻坑落車。（顏銘輝攝）

政府今日起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求，以便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。

保安局發言人表示：「紅花嶺郊野公園去年11月成立，政府在考慮有關開放蓮麻坑村附近一段邊境禁區路段的公眾意見，並經仔細研究相關可行性後，決定落實措施特別開放該段道路。」

行山人士由今日起不需要禁區紙搭小巴入蓮麻坑村，更方便山友到訪蓮麻坑礦洞。（顏銘輝攝）

香港警務處已於今日刊憲，根據《公安條例》第38A（1）條，豁免乘搭專線服務公共小巴經橫瀝至蓮麻坑村村口的一段邊境禁區路段往返蓮麻坑村的任何人士，無須申請禁區通行證。由今日起，市民及遊客可從上水港鐵站出發，乘坐專線服務的公共小巴59K號線（上水站—蓮麻坑），途經相關禁區路段進入蓮麻坑村。下車後，市民可直接由蓮麻坑郊遊徑出發，前往麥景陶碉堡及蓮麻坑鉛礦洞等景點，亦可繼續經紅花嶺郊遊徑前往沙頭角方向，欣賞印洲塘一帶及深圳梧桐山的風光。

只適用於搭小巴 不包括搭的士

發言人說：「我們期望上述措施可便利市民及遊客到訪紅花嶺郊野公園一帶遊覽觀光，體驗香港豐富的大自然地貌及文物古蹟。」發言人補充，以上豁免只適用於乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士，並不包括未持有有效禁區證的私家車、的士或其他車輛，以及採用步行或踩單車等途徑的人士。

以往沒有禁區紙的行山人士需要在打鼓嶺12號警崗下車，行旁邊的連接山徑入蓮麻坑，如今不用在這裏落車，直接坐到蓮麻坑。（顏銘輝攝）

在今日之前，如果想到蓮麻坑村行山，沒有禁區紙的山友不能直接搭59K小巴入村，而是要在禁區外的打鼓嶺12號警崗下車，避開禁區路段，走上山坡行700米長的連接山徑入村，約需15至20分鐘步程。

出村同樣地，在今日之前，如果在蓮麻坑村落山，沒有禁區紙的山友不能在蓮麻坑村直接上59K小巴，而是要行700米長的連接山徑出到打鼓嶺12號警崗等車。如今行山人士可以更方便出入蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。