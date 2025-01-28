尼馬與希拉爾解約勢返母會　1.5億歐元年薪2季僅踢7場｜轉會

沙特球會希拉爾宣布，與尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）在雙方同意下終止合約。該巴西球星持續受傷患困擾，加盟一年半以來雖然袋天價人工，惟只踢過7場比賽，更不是踢足；他今季僅在亞冠後備上陣2場，合計42分鐘。

「轉會達人」、意大利著名體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指尼馬將重返巴甲，回歸母會山度士。



尼馬加盟希拉爾後因傷上陣寥寥，雙方於今早終止合約。（Getty Images）

目前32歲的尼馬在2017年以2.22億歐元轉會費加盟巴黎聖日耳門，至今仍是球壇最高紀錄。到2023年，他加盟沙特阿拉伯的希拉爾，該球會以9000萬歐元轉會加上1.5億歐元天價年薪羅致，是他在PSG人工的6倍，另外還送上超級跑車、豪宅、私人飛機等奢華待遇。

不過尼馬加盟後持續受傷患困擾，2023年10月一次韌帶重傷，更令他要休息接近1年，之後身形一度明顯「發福」；傷愈後又接連因狀態問題和腿筋傷患持續休戰，結果加盟一年半以來，合計只在各項賽事出戰7場（共428分鐘），只入1球和交出3次助攻，極高薪酬下被球迷笑稱為「打工皇帝」。

希拉爾在周二（28日）早上發表聲明，宣布與尼馬在雙方同意下終止合約。羅曼奴指尼馬將回歸母會山度士，現正前往巴西準備接受體檢。

《阿斯報》記者Eduardo Burgos表示，尼馬與希拉爾的合約中尚餘8600萬歐元薪酬，今次解約他可得到3800至4800萬歐元賠償。

他早前表示，希拉爾希望送走尼馬後，在6、7月的世界球會冠軍盃前簽下一位球星代替，夏天將約滿的利物浦前鋒沙拿是首要人選。