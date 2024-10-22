足球熱話︱尼馬養傷超過一年後首度復出　亞冠盃領希拉爾險勝

巴西巨星尼馬（又譯：內馬爾）養傷369天，終於復出賽場。這位超級星將2023年10月17日為國家隊出戰2026世界盃外圍賽對烏拉圭一仗期間受傷，左膝前十字韌帶重創，進行復健手術後一直避戰。



尼馬養傷愈年終於復出賽場。（Getty Images）

他效力的沙特阿拉伯球隊希拉爾，周日在亞冠盃對戰阿聯酋球隊艾阿恩，尼馬在77分鐘後備上陣，領軍以5：4險勝。這是32歲的尼馬時隔超過一年重返賽場，久疏戰陣，尼馬看來稍為「發福」了一點點。

尼馬幾乎甫復出便在一次反擊取得入球，可是反被對手艾阿恩取得控球追回一球，惟希拉爾仍保住勝利。

尼馬2023年10月17日為國家隊出戰2026世界盃外圍賽對烏拉圭一仗期間左膝前十字韌帶重創。（Getty Images）

尼馬2023年8月以9000萬歐元從巴黎聖日耳門轉投希拉爾，離開歐洲賽場轉戰沙特聯賽，據報希拉爾以天價人工及「皇帝式」待遇吸引他加盟，可是效力不足兩個月便受到重創，一直休戰至今，膝部受創前他僅為希拉爾5次上陣。他對上兩季在PSG也不時因足踝傷患連月避戰。

久休復出的尼馬似乎有點「發福」。（Getty Images）