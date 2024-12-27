2025自由身球員｜C朗美斯尼馬勢迎生涯終點站　10大巨星何去何從?

冬季轉會窗將至，合約只剩下6個月的球員，到2025年1月1日便可跟其他球會接洽，並在2025年6月30日後以自由身免費加盟。

明夏與球會完約的一眾球員中，有不少我們耳熟能詳的巨星，當中包括美斯、C朗拿度和尼馬。他們大部分已到達球員生涯尾聲，未必能繼續在歐洲頂級聯賽效力，或會在短期內決定生涯「最後一站」。



1. 美斯（Lionel Messi）｜37歲，國際邁亞密

近期有消息傳出美斯或重返巴塞。（路透社）

吸金力與實力兼備 6月曾指「不會轉會」

美斯去年加盟美職聯球隊國際邁亞密後，即幫助球隊奪得聯賽盃，為這支碧咸有份做班主的新球會，獲得隊史首個冠軍。今季他的傷病情況大有改善下，美職聯上陣19場貢獻20入球10助攻，率領國際邁亞密奪隊史首次常規賽冠軍，美斯本人也獲選為聯賽最有價值球員。較為遺憾的是，邁亞密以頭號種子身份出戰季後賽，卻爆冷在首圈已出局，未能一舉拿下總冠軍。

即使美斯已37歲，離開巴黎聖日耳門（PSG）後薪酬大幅下降，不過美國雜誌《福布斯》今年10月報道，他的6000萬美元年薪仍為世界第5，而廣告、代言等在內的場外收入更高達7500萬美元，兩者加起來的全年總收入在足球界僅次老對手C朗拿度。

國際邁亞密變「巴塞舊生會」大機率留隊

明年6月下旬，美斯將踏入38歲，這位阿根廷球王未來去向頻受外界關注。雖然近期因慶祝巴塞隆拿球會成立125周年，有傳他想回歸母會，不過國際邁亞密另一班主馬斯（Jorge Mas）近日表示，非常有信心會與美斯續約，美斯今年6月接受ESPN訪問時，也明言國際邁亞密會是他最後一間效力的球會。

值得一提的是，美斯好友尼馬最近傳出或會加盟國際邁亞密，隊內已有蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴三位前巴塞隊友在陣，並新聘另一巴塞舊隊友馬斯查蘭奴掌帥，如果「MSN」組合或能在美國重組，相信美斯留隊機會也會隨之提升。

2. C朗拿度（Cristiano Ronaldo）｜39歲，艾納斯

39歲的C朗拿度似乎仍未言退。（Getty Images）

享受沙特生活或在艾納斯踢至退役

C朗拿度是男子足球有紀錄以來，官方認證頂級賽事入球最多者，目前已攻入916球，同時也是現時全球最高薪足球員。《福布斯》指效力沙特阿拉伯球會艾納斯的他年薪為2.2億美元，足足是排名第2、年薪1億美元的賓施馬兩倍有多，以39歲之齡來說，可說是相當誇張。

今年8月時，C朗曾表示不知何時退役，但可能在沙特完結球員生涯：「或許是兩三年內，也許我會在艾納斯掛靴，我在這裏過得非常開心，很樂意在沙特阿拉伯踢波，我也想繼續這麼做。」這位39歲的葡萄牙球星不排除會出戰2026世界盃，如此一來他必須找到球會落班以保持競賽狀態，考慮到他的天價薪酬，相信選擇極度有限。

早前曾傳出C朗可能會轉戰土耳其，在費倫巴治與摩連奴再度聯手，不過專職報道轉會消息的足球記者羅曼奴否認此消息，並聲稱收到消息「C朗拿度大機會續約留隊」。

3. 尼馬（Neymar）｜32歲，希拉爾

尼馬被指有意加盟國際邁亞密，與美斯、蘇亞雷斯重聚。（Getty Images）

淪「吉祥物」希拉爾無意留用 傳去美職跟美斯重聚

相對年近40的美斯和C朗，32歲的尼馬年紀「後生一截」，近年出勤率卻遠不及兩位前輩，去年夏天加盟沙特球會希拉爾至今飽受傷患困擾，只為球會出戰過7場賽事，期間希拉爾共有74場比賽，換句話說他只參與不足十分一的比賽。

《福布斯》指尼馬年薪達8000萬美元，足球員薪酬排名世界第3。尼馬在沙特不止獲得天價人工，還有被指同時享有大量「皇帝式」待遇——英國《太陽報》曾報道尼馬去年與希拉爾談判時，要求會方提供有25個房間的超級大宅、多架超級跑車以及私人飛機供他和團隊出入等，之後關於他的報道也時常與奢華生活有關。

如此高薪及厚待下尼馬卻「傷多過踢」，一代巴西足球巨星淪為球會「吉祥物」，盛傳希拉爾為止蝕無意與他續約。瑞士天空體育日前報道，尼馬有意加盟國際邁亞密與舊隊友美斯及蘇亞雷斯在美國重組巴塞昔日的「MSN」前鋒組合。另外，最近亦多次傳出尼馬有意重返母會聖保羅，惟他的天價薪酬或成阻礙。

4. 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）｜33歲，曼城

迪布尼最近一年已多次傳出有機會離隊。（Getty Images）

曼城大換血下勢將離隊

迪布尼自從2015年由禾夫斯堡加盟曼城，基本上長年穩佔「英超第一中場」地位，他的人工也極具指標性，長年領取40萬英鎊周薪，在C朗2021年重返曼聯前，一直是英超最高人工的球員。哥迪奧拿掌帥下，迪布尼就是他在球場內的進攻統帥，比利時巨星的重要性不局限在曼城，他的表現和人工也是一眾英超球員追逐的目標。

曼城與迪布尼一脈相連，他與藍月亮分道揚鑣的情境難以令人想像，可是至今遲遲未與曼城續約，今年亦曾多次傳出他有意前往沙特「掘金」，在曼城近月表現低迷，今季英超、歐聯表現均大不如前的情況下，傳出曼城來季勢將大換血，已屆33歲的迪布尼實在去留難料。

今月初英國《每日鏡報》曾報道，國際邁亞密已將迪布尼視為首要轉會目標；《每日電訊報》則表示，曼城準備明年讓迪布尼轉會到城市集團旗下其他球會，如西甲的基羅納或美職聯的紐約城，在身體對抗和強度相對較低的聯賽綻放餘暉。

5. 湯瑪士梅拿（Thomas Müller）｜35歲，拜仁慕尼黑

35歲的湯瑪士梅拿已步入球員生涯黃昏。（Getty Images）

曾傳轉戰美職聯 更大機會在退役或續約1年間二選一

湯瑪士梅拿出身拜仁慕尼黑青訓，至今未效力過其他球隊，多年來隨隊贏盡錦標。不過梅拿今年已35歲，雖為球隊副隊長，但今季大部分比賽為後備上陣，也傳出正考慮退役。

德國《圖片報》上月初報道，他考慮在掛靴前征戰美職聯，上周該報章續指，梅拿仍未作最終決定，但他們已從多間電視台得到消息，梅拿很大機會在今季結束後退役；不過另一德國體育大報《踢球者》則表示，「不排除」梅拿會跟拜仁續約一年。

6. 根度簡（İlkay Gündoğan）｜34歲，曼城

根度簡今季重返曼城，但球會卻陷入低潮。（Getty Images）

根度簡二度效力曼城生涯或告一段落

根度簡在哥迪奧拿掌帥的曼城重生，再創生涯高峰，為圓兒時夢想，趁退役前去年轉投巴塞隆拿。他的表現和態度在西班牙贏盡掌聲，遺憾地巴塞的財政災難未有改善，為了讓心愛的巴塞能如願簽入丹尼爾奧莫等新兵，他主動提出免費跟巴塞解約，相當於放棄餘下兩年合約的3750萬歐元人工，提早離開加泰隆尼亞。

離開巴塞後，「根叔」今季以自由身重返曼城，只簽下一年短約，再次成為哥迪奧拿麾下主力。可是「藍月亮」今季陷入低潮，根度簡表現不算突出，盛傳曼城有意來季大換血之下，這位在8月宣布從德國國家隊退役的34歲中場下季還會否留在曼城存在疑問。

現時仍未有根度簡去留的消息，土耳其裔的他今年9月接受英國《每日郵報》訪問時曾被問到，會否在土耳其班霸加拉塔沙雷完結球員生涯，他只給予一個開放式答案：「永遠不要說不（Never say never）。」

7. 基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）｜32歲，曼聯

基斯甸艾歷臣很大機會今季結束前離開曼聯。（Getty Images）

隨時冬窗一到便離開曼聯 下一站未有定案

曼聯新帥阿莫林上任首戰，基斯甸艾歷臣任正選中場對葉士域治，但他與同為32歲的卡斯米路拍檔效果不佳，68分鐘被換走。之後的5場聯賽，艾歷臣再沒有出場機會，似乎已被排除在阿莫林的計劃之外。

足球記者羅曼奴上月曾報道，艾歷臣尚未與曼聯討論續約事宜，預計會在季尾離隊；上周羅曼奴再更新丹麥中場的狀況，指艾歷臣預計會在2025年離開曼聯，更指出：「現在是他在紅魔鬼的最後一個月」。

阿積士體育總監Alex Kroes今年9月時表示，曾希望在夏天羅致艾歷臣，讓對方重返母會：「他當然在我們的目標名單之中，他出身自這球會，是一名經驗豐富的出色球員。不過出於各種原因，最終未能讓轉會落實。」

艾歷臣的體能和跑動能力或許已不及全盛期，他的視野和傳送能力依然是世間罕有，離開體能要求極高的英超的話，說不定還可踢多好些年，由於手術後裝上心臟起膊器，根據意甲的規定不能出戰，當日他也是因此要離開國際米蘭。告別英超、不能去意甲，重返荷甲是一個最正路選擇，之前亦曾有傳土耳其豪門加拉塔沙雷對他有興趣。

8. 拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）｜33歲，里昂

里昂財困下，拿卡錫迪離隊似乎已成定局。（Getty Images）

表現仍有保證 里昂財困下勢難留

法國射手拿卡錫迪兩年前離開效力5季的阿仙奴，重返母會里昂，入球能力仍有保證，各項賽事93場攻入61球。無奈里昂近年陷入財困，上月球會債務被指已高達約5億歐元，被法國足球財務監管機構（NDMC）禁止買入及借用球員，若季尾財務狀況未有改善，將被降班至法乙作賽。

里昂在如此惡劣形勢下，作為隊內最高薪球員的拿卡錫迪被認為很大機會離開球隊。11月11日代表里昂與死敵聖伊天作賽後，他表示：「這是我首次在安盟球場 （Groupama Stadium，里昂2016年啟用的新主場）參與打吡戰，也肯定是我最後一次。」這句說話自然被認定他快將離隊，亦有人認為這可能是拿卡錫迪暗串成績不佳的聖伊天，來季會降班至法乙的意思。

9. 高基（Koke）｜32歲，馬德里體育會

高基仍希望離隊。（Getty Images）

馬體會「生招牌」有愛仍難留

32歲的高基從青年軍至今只效力過馬德里體育會，與湯瑪士梅拿一樣，是現今球壇少見的「One-Club Man」，現時是「床單軍團」隊長之餘，也是馬體會隊史上陣次數最多球員。

他今年3月與馬體會續約1年，近期雖正選次數減少，仍為球隊主力之一。目前暫未有高基與馬體會續約或轉會消息，9月時他曾表示希望留隊：「只要我仍覺得自己重要、能為球隊作出貢獻，我便會留在這裏。當有一刻我覺得無法滿足期望，我便會離開。」

10. 佐真奴（Jorginho）｜32歲，阿仙奴

佐真奴在阿仙奴非絕對主力。（Getty Images）

投阿仙奴正選變後備 下一站未揭盅

32歲的佐真奴2023年轉投阿仙奴後，未有成為「兵工廠」必然主力。加盟之初他不乏正選上陣機會，但當迪格蘭賴斯（Declan Rice）加盟後，佐真奴近兩季不時坐冷板未被委派出戰，今季16輪英超，他有8場名列後備未有上陣。

現時這名意大利球員仍未有續約消息，土耳其媒體Sabah上月指，比錫達斯已接近說服佐真奴加盟。不過10月時羅曼奴曾表示，佐真奴僅專注今個球季：「他全部集中力都放在阿仙奴身上，而不是前往沙特，或成為教練。」