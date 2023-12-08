山度士111年來首度降班　球迷燒車洩忿　球員先淚崩再急逃︱足球

球迷的愛隊的狂熱是把雙面刃，球王比利（Pele）、尼馬（Neymar）的母會山度士，創會111年來首度降班，部分球迷接受不了殘酷現實，四處找攻擊目標洩忿，球員賽後倉皇逃生，球會身處的聖保羅山度士區一帶多處遭放火燒車黑煙處處。



巴西甲組足球聯賽最後一輪賽事，山度士主場以1：2不敵福塔雷薩，來季要降班至乙組作賽，是創會111年以來的第一次。

這家聖保羅球會曾8次贏得巴甲冠軍，22次捧起聖保羅州錦標，最光輝年代當然是已故球王比利效力的年代——6次巴甲、11次聖保羅州封王都是比利在陣的時候。他們沉寂一時，至千禧年代中興，先有羅賓奴，之後再培育出另一顆超級巨星尼馬。尼馬最大貢獻應是領軍在2011年第三度贏得南美自由盃，對上兩次已是1962及1963年的比利年代。他2013年離隊轉投西班牙勁旅巴塞隆拿，山度士自從2016年後便未曾在聖保羅州稱霸，巴甲對上一次冠軍更要數到2004年。

山度士首降班 球員球迷齊淚崩

山度士近年愈踢愈沉，今年淪落到降班，賽後大量球迷在觀眾席上泣不成聲，場內一班球員抱地痛哭，久久不能起身，可是在場大量小型「火箭炮」射向草地，防暴警察為免球員被擊中，上前護送他們返入更衣室。

可是球迷怒氣難平，球場附近一帶的巴士、汽車、甚至是救護車也被縱火焚燒，從影片可見，現場出現高濃度的黑煙。軍警要出動到直升機來控制場面，球迷騷動愈演愈烈，不少球迷、球員最終均要倉皇逃生。

今年之前，巴西只有山度士、聖保羅和法林明高三隊未嘗從頂級聯賽降班。可是山度士季尾連續5場不勝，令他們跌入護級旋渦，並在最後一輪賽事後難逃降班厄運。

球王比利2022年12月29日離世，山度士在主場卡爾德拉市球場（Estádio Urbano Caldeira）為他設靈，球會在草地中央放置巨型白色帳篷，讓市民向這位一代傳奇告別。當時巴西市民連日大排長龍，向這位一代球王作最後致敬，部分人傷心得激動落淚。想不到比利離世未滿一年，山度士更慘逢首度降班惡運。

山度士球場外出現高濃度的黑煙：

尼馬離開山度士已經10個年頭，對母會情誼未變，他在Instagram上載兩張自己昔日效力山度士的照片，並轉為黑白色，配上一句：「山度士永遠是山度士」（SANTOS SEMPRE SANTOS），句子前後均加上代表球會的黑色和白色心心符號，來表達到母會之情。

球場外放火燒車影片：